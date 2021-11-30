Rap şarkıcısı Ben Fero oyun yayıncılığına başlıyor
Sahne adı Ben Fero ile tanınan rap şarkıcısı Ferhat Yılmaz, oyun yayıncılığı yapacağını sosyal medya hesabında duyurdu. Ben Fero, "Boş ergen muhabbet değil ileri seviye oyunculuk izlemek isteyen herkesi yayınlarımı izlemeye bekliyorum" dedi.
Ben Fero adıyla tanınan rap şarkıcısı Ferhat Yılmaz,
Instagram hesabından, oyun meraklısı takipçilerini heyecanlandıran bir açıklama
yaptı. Bir hikaye paylaşan Ben Fero, yakında yayıncılık yapmaya başlayacağını
duyurdu.
Ünlü şarkıcı, paylaşımında hangi oyunları oynayacağını ve
yayınlarında izleyicileri ne gibi içeriklerin bekleyeceğini de söyledi. Yılmaz,
"iyi seviyede oyunculuk izlemek isteyenleri" yayınlarını izlemeye
davet etti.
Ben Fero, yeni yılda başlayacağını söylediği yayın hayatına
GTA V ve NBA 2K oynayarak giriş yapacağını belirtti.
İlerleyen süreçle ilgili planlarından da bahseden Yılmaz,
idman, basketbol maçı gibi çeşitli içeriklerle de yayınlarını genişleteceğini
söyledi.
"Boş ergen muhabbet değil ileri seviye oyunculuk
izlemek isteyen herkesi bekliyorum" diyen ünlü şarkıcı, yayıncılık
yapacağı platforma ise henüz karar vermediğini, karar verince takipçileriyle
paylaşacağını belirtti.
Ünlü rapçinin paylaşımı şu şekilde:
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