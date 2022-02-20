Ünlü şarkıcı Rihanna hamilelik sürecini anlattı
Bir süre önce hamile olduğunu duyuran dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, hamilelik sürecini anlattı. Göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan sanatçı, inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını ve normal olmayan şeyleri aşerdiğini söyledi.
Rihanna ve A$AP Rocky ilk bebeklerini beklediklerini duyurmalarının ardından anne olmaya hazırlanan yıldız şarkıcı hamilelik süreci hakkında konuştu.
Hamilelik döneminin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan Rihanna, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını anlattı.
Extra’ya konuşan Rihanna, kendini nasıl hissettiği sorulunca, “Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘şu an uyuman gerekiyor’ diyor” dedi.
Hamileliğini duyurduğu kıyafet hakkında da konuşan Rihanna, "Bu ceketi kimse hamile olduğumu bilmezken almıştım ve çok sevdiğim bir ceketti. Her zaman giymek için en doğru anı bekliyordum" dedi.
A$AP Rocky de, “Bir kadının hamileyken bu kadar güzel olduğunu görmemiştim” dedi.
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