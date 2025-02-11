Rapçi Blok3'ten 'hesap ödeme' eleştirilerine yanıt: 'Bundan hiç utanmadım'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:24

Güncelleme: 11.02.2025 - 12:24

"Blok3" mahlaslı rapçi Hakan Aydın, bir mekanda gelen hesabın ortak ödenmemesi gerektiğini belirtip, "Hesabı erkek ödemeli, paran yoksa çıkma" demişti.

Bu sözler tepkileri beraberinde getirmişti.

Bir röportajında ünlü olmadan önce geçimini sağlamak için garsonluk yaptığını söyleyen Blok3 için sosyal medyada "Önceden garsondun, ne çabuk unuttun" ve "Sonradan görme" şeklinde yorumlar yapıldı.

'AÇIKLAMASAYDIM HİÇ BİLEMEZDİNİZ'

Hakkında yapılan eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt veren Hakan Aydın, "Garson olduğumu söylemeseydim zaten siz benim garson olduğumu hiç bilemezdiniz. Bundan hiç utanmadım, çekinmedim ya da herhangi başka bir yerde çalıştığım işten" ifadelerini kullandı.

Rapçi, "Hesap ödeme muhabbetinde o zamanlarda param nereye yeterse oraya götürürdüm, hesabı da ben öderdim. Ben böyle düşündüğüm için böyle söyledim. Bunu söylememe uyuz olanlar için de çok güzel bir şarkım var. Dinleyebilirler" dedi ve kendisine tepki gösterenlere 'Uyuz' adlı şarkısıyla karşılık verdi.