Şarkı sözlerini Erdoğan da okumuştu: Rapçi Blok3'den öpüşme sahnesine tepki

Yayınlanma: 01.05.2024 - 18:27

Güncelleme: 01.05.2024 - 18:29

Gerçek ismi Hakan Aydın olan Rapçi Blok3'ün sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş NOW’da yayınlanan ve geçen cumartesi final yapan “Korkma Ben Yanındayım” dizisinde başrol oynamış, Eren Ören’le partner olmuştu.

Dizide partneriyle senaryo gereği uzun bir öpüşme sahnesi çeken genç yıldızın bu sahne yüzünden ilginç bir olay yaşadığı ortaya çıktı.

"BENİ ALDATTIN"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir gerçek adı Hakan Aydın olan 22 yaşındaki rapçi Blok3’le beraberlik yaşayan, bu ilişkiyi de sosyal medyadan ilan eden ikiliden Blok3 dizideki sahneden rahatsız oldu. Ancak bununla da kalmadı, Nilsu Berfin Aktaş’ı “Beni aldattın” diyerek engelledi.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINA KONU OLMUŞTU

Blok3 geçen yıl Altın Kelebek Töreni’nde “En İyi Rapçi” ödülünü Şevval Sam’ın elinden almış ve yaptığı “Ben şimdi hayalleri olan insanlar için bir şeyler konuşmak istiyorum. Ben bu işe ilk başladığım zaman o sırada kafede çalışıyordum. Bana sürekli ‘Ülkede milyonlarca insan var sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin?’ dediler. Valla ben yaptım. Babalar sözünü tutar” sözleriyle dikkat çekmiş, hatta bu söz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşması sırasında yaptığı konuşmasına da konu olmuştu.