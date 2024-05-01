Şarkı sözlerini Erdoğan da okumuştu: Rapçi Blok3'den öpüşme sahnesine tepki

Korkma Ben Yanındayım dizisinde başrol oynayan Nilsu Berfin Aktaş’ın dizideki öpüşme sahnesi yüzünden sevgilisi rapçi Blok3’ten ayrıldığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 18:27
Şarkı sözlerini Erdoğan da okumuştu: Rapçi Blok3'den öpüşme sahnesine tepki
Abone Ol google-news

Gerçek ismi Hakan Aydın olan Rapçi Blok3'ün sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş NOW’da yayınlanan ve geçen cumartesi final yapan “Korkma Ben Yanındayım” dizisinde başrol oynamış, Eren Ören’le partner olmuştu.

Dizide partneriyle senaryo gereği uzun bir öpüşme sahnesi çeken genç yıldızın bu sahne yüzünden ilginç bir olay yaşadığı ortaya çıktı.

"BENİ ALDATTIN"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir gerçek adı Hakan Aydın olan 22 yaşındaki rapçi Blok3’le beraberlik yaşayan, bu ilişkiyi de sosyal medyadan ilan eden ikiliden Blok3 dizideki sahneden rahatsız oldu. Ancak bununla da kalmadı, Nilsu Berfin Aktaş’ı “Beni aldattın” diyerek engelledi.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINA KONU OLMUŞTU

Blok3 geçen yıl Altın Kelebek Töreni’nde “En İyi Rapçi” ödülünü Şevval Sam’ın elinden almış ve yaptığı “Ben şimdi hayalleri olan insanlar için bir şeyler konuşmak istiyorum. Ben bu işe ilk başladığım zaman o sırada kafede çalışıyordum. Bana sürekli ‘Ülkede milyonlarca insan var sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin?’ dediler. Valla ben yaptım. Babalar sözünü tutar” sözleriyle dikkat çekmiş, hatta bu söz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşması sırasında yaptığı konuşmasına da konu olmuştu.


rapçi haberleri blok3 haberleri Nilsu Berfin Aktaş haberleri

İlgili Haberler

Lil Jon kimdir? Rapçi Lil Jon kaç yaşında, nereli?

Lil Jon kimdir? Rapçi Lil Jon kaç yaşında, nereli?
Amerikalı rapçi Lil Jon şehadet getirerek Müslüman oldu

Amerikalı rapçi Lil Jon şehadet getirerek Müslüman oldu
Ünlü rapçiye ağır suçlama: Erkek yapımcısını taciz etti

Ünlü rapçiye ağır suçlama: Erkek yapımcısını taciz etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski hocası İrfan Can Kahveci'nin yeni adresini duyurdu: 'Sezon sonunda kulüpler anlaşırsa...'

Eski hocası İrfan Can Kahveci'nin yeni adresini duyurdu: 'Sezon sonunda kulüpler anlaşırsa...'
Akbank’ın ilk çeyrek performansı beklentileri aştı: 13,2 Milyar TL kâr

Akbank’ın ilk çeyrek performansı beklentileri aştı: 13,2 Milyar TL kâr
Mersin'de zorlu hasat başladı

Mersin'de zorlu hasat başladı
O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…

O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…
Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'tan tepki: 'Umarım doğru değildir'

Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'tan tepki: 'Umarım doğru değildir'
Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’

Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’
Süper bilgisayar tarih verdi! İnsanlığın sonu ne zaman gelecek?

Süper bilgisayar tarih verdi! İnsanlığın sonu ne zaman gelecek?
Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde kruvaziyer yolcu trafiğinde rekor

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde kruvaziyer yolcu trafiğinde rekor