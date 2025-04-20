Rapçi Lvbel C5, 'Havhavhav' şarkısını eleştirenleri tiye aldı: 'Onlar konuşur, baba Porsche'a biner tatlım…'

Rapçi Lvbel C5 ‘Havhavhav’ isimli şarkısına gelen eleştirilere dair soruya “Onlar konuşur baba Porsche’a biner tatlım…” diyerek yanıt verdi.

Rapçi Lvbel C5, 'Havhavhav' şarkısını eleştirenleri tiye aldı: 'Onlar konuşur, baba Porsche'a biner tatlım…'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 13:56

Son zamanlarda müzik listelerini şarkılarıyla altüst eden, adını en tepelere yazdırmayı başaran ünlü rapçi Lvbel C5, özellikle “Havhavhav” isimli parçasıyla sosyal medyada adeta infial yarattı.

Kimi parçaya bayıldı, kimi de yerden yere vurdu. Son olarak genç rapçi, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerle ayaküstü yaptığı sohbette de yine dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü isim, hem rahat tavırları hem de yaptığı açıklamalarla yine gündem olmayı başardı.

ELEŞTİRİLERİ TİYE ALDI

Dün akşam Ayaklı Gazete Tv Yıldızları Ödül Töreni’nde ‘En İyi Rapçi’ seçilen Lvbel C5, Magazin Burada muhabiri Samet Aday’ın sorularını yanıtladı.

Sözleri nedeniyle CİMER’e bile şikayet edilen ‘havhavhav’ şarkısına gelen eleştirilerle ilgili ünlü rapçinin yanıtı “Onlar konuşur baba Porsche’a biner tatlım” oldu.

“ONLAR ELEŞTİRİR, BABA PORSCHE SÜRER”

Ünlü rapçiye “Bu başarıyı neye borçlusun?” diye sorulduğunda verdiği yanıt şu oldu:

“Kendime borçluyum. Arkadaşlarıma, aileme, ekibime borçluyum.”

“Çok eleştirildin, ne düşünüyorsun?” sorusuna da gülerek “Eleştirirsin, yapacak bir şey yok. İnsanlar eleştirir baba Porsche sürer. Bu işin finali böyle.” yanıtını verdi.


Etiketler: #Lvbel C5

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