Alizade ve Lvbel C5'in klibi hakkında inceleme başlatıldı

Alizade ve Lvbel C5’in 'Kahpe' şarkısının klibi hakkında inceleme başlatıldı. Söz konusu klip kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Alizade ve Lvbel C5'in klibi hakkında inceleme başlatıldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 08:59

Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur ve Asya Alizade'nin yayınladığı ve sosyal medyada tartışmalara yol açan "Kahpe" şarkısının klibiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Rapçiler LvbelC5 ve Alizade'nin klibi 28 Şubat'ta yayıölandı. Şarkıda yer alan ifadeler ve klip tartışma yarattı.

HAREKETE GEÇİLDİ

TV100'ün haberine göre, kliple şikayetlerin ardından inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Asya Alizade #Lvbel C5

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