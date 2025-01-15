Ras el seni bayramı nedir? Ras el seni bayramı ne zaman, nasıl kutlanır?
Hatay'da birçok belediye başkanı Rumi takvime göre her yıl 14 Ocak’ta Arap Alevileri tarafından kutlanan Ras-El Seni Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Peki, Ras el seni bayramı nedir? Ras el seni bayramı ne zaman, nasıl kutlanır?
Arap Alevilerin dini bayramı olan Ras-el Seni, Rumi-(Şemsi) miladi takvime göre ayın birine denk gelen 14 Ocak tarihinde kutlanmaktadır. Peki, Ras el seni bayramı nedir? Ras el seni bayramı ne zaman, nasıl kutlanır?
Ras-El Seni Bayramı nedir?
Arap Alevilerin dini bayramı olan Ras-el Seni, Rumi-(Şemsi) miladi takvime göre ayın birine denk gelen 14 Ocak tarihinde kutlanmaktadır.
Ras-El Seni Bayramı Nasıl Kutlanır?
Geleneksel bir dini bayram şeklinde kutlanan Ras-el Seni bayramı sabahında küçükler büyüklerinin ellerini öper. Büyükler de küçüklere hediyeler, harçlık verir. Bir araya gelinip eğlenilir. Ras-El Seni’ye özgü kıbbi (bir tür içli köfte), zlibi (zeytinyağında kızartılmış ekmek) gibi yemekler pişirilir.
Ras-El Seni Bayramı’nın Önemi Nedir?
Ras-el Seni Hz. Musa’nın halkını firavunun elinden kurtardığı gün olarak kabul ediyor. Arap Alevilerin, Ras-es Seni’den 6 gün sonra kutladığı Ğidil Kiddes bayramı ise Hz İsa’nın vaftiz edildiği gün olarak sayılıyor.
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