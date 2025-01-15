Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:58

Güncelleme: 15.01.2025 - 09:58

Arap Alevilerin dini bayramı olan Ras-el Seni, Rumi-(Şemsi) miladi takvime göre ayın birine denk gelen 14 Ocak tarihinde kutlanmaktadır. Peki, Ras el seni bayramı nedir? Ras el seni bayramı ne zaman, nasıl kutlanır?

Ras-El Seni Bayramı nedir?

Arap Alevilerin dini bayramı olan Ras-el Seni, Rumi-(Şemsi) miladi takvime göre ayın birine denk gelen 14 Ocak tarihinde kutlanmaktadır.

Ras-El Seni Bayramı Nasıl Kutlanır?

Geleneksel bir dini bayram şeklinde kutlanan Ras-el Seni bayramı sabahında küçükler büyüklerinin ellerini öper. Büyükler de küçüklere hediyeler, harçlık verir. Bir araya gelinip eğlenilir. Ras-El Seni’ye özgü kıbbi (bir tür içli köfte), zlibi (zeytinyağında kızartılmış ekmek) gibi yemekler pişirilir.

Ras-El Seni Bayramı’nın Önemi Nedir?

Ras-el Seni Hz. Musa’nın halkını firavunun elinden kurtardığı gün olarak kabul ediyor. Arap Alevilerin, Ras-es Seni’den 6 gün sonra kutladığı Ğidil Kiddes bayramı ise Hz İsa’nın vaftiz edildiği gün olarak sayılıyor.