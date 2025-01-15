Ras el seni bayramı nedir? Ras el seni bayramı ne zaman, nasıl kutlanır?

Hatay'da birçok belediye başkanı Rumi takvime göre her yıl 14 Ocak’ta Arap Alevileri tarafından kutlanan Ras-El Seni Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Peki, Ras el seni bayramı nedir? Ras el seni bayramı ne zaman, nasıl kutlanır?

Ras el seni bayramı nedir? Ras el seni bayramı ne zaman, nasıl kutlanır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:58

Arap Alevilerin dini bayramı olan Ras-el Seni, Rumi-(Şemsi) miladi takvime göre ayın birine denk gelen 14 Ocak tarihinde kutlanmaktadır. Peki, Ras el seni bayramı nedir? Ras el seni bayramı ne zaman, nasıl kutlanır?

Ras-El Seni Bayramı nedir?

Arap Alevilerin dini bayramı olan Ras-el Seni, Rumi-(Şemsi) miladi takvime göre ayın birine denk gelen 14 Ocak tarihinde kutlanmaktadır. 

Ras-El Seni Bayramı Nasıl Kutlanır?

Geleneksel bir dini bayram şeklinde kutlanan Ras-el Seni bayramı sabahında küçükler büyüklerinin ellerini öper. Büyükler de küçüklere hediyeler, harçlık verir. Bir araya gelinip eğlenilir. Ras-El Seni’ye özgü kıbbi (bir tür içli köfte), zlibi (zeytinyağında kızartılmış ekmek) gibi yemekler pişirilir.

Ras-El Seni Bayramı’nın Önemi Nedir?

Ras-el Seni Hz. Musa’nın halkını firavunun elinden kurtardığı gün olarak kabul ediyor. Arap Alevilerin, Ras-es Seni’den 6 gün sonra kutladığı Ğidil Kiddes bayramı ise Hz İsa’nın vaftiz edildiği gün olarak sayılıyor.


Etiketler: #Ras-el Seni #Arap Alevi #nedir

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