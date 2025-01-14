Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:51

Güncelleme: 14.01.2025 - 10:51

Eyyam-ı biyd orucu, İslam dininde önemli bir ibadet olarak kabul edilir Eyyam-ı biyd, yani aydınlık günler, hicri ayların 13, 14 ve 15. gecelerini kapsar. Peki, Eyyam-ı Biyd orucu nedir? Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman?

EYYAM-I BİYD NEDİR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (bkz. Buhârî, Savm, 60; Nesâî, Sıyâm, 84 [2432]). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

RECEP AYININ 13, 15 VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 yılında üç aylar ve Recep ayı 1 Ocak 2025 tarihinde başladı. Buna göre;

Recep ayı 13. günü: 13 Ocak 2025 Pazartesi

Recep ayı 14. günü: 14 Ocak 2025 Salı

Recep ayı 15. günü: 15 Ocak 2025 Çarşamba günlerine denk geliyor.