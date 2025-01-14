Eyyam-ı Biyd orucu nedir? Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman?
Üç aylar dönemde ibadetlerini yerine getirmek isteyen yurttaşlar, Eyyam-ı Biyd (Aydınlık Günler) orucunun tarihlerini merak ediyor. Bu oruç, Müslümanların manevi olarak hazırlanmasına ve kutsal günleri daha anlamlı geçirmesine katkı sağlıyor. Peki, Eyyam-ı Biyd orucu nedir? Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman?
Eyyam-ı biyd orucu, İslam dininde önemli bir ibadet olarak kabul edilir Eyyam-ı biyd, yani aydınlık günler, hicri ayların 13, 14 ve 15. gecelerini kapsar. Peki, Eyyam-ı Biyd orucu nedir? Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman?
EYYAM-I BİYD NEDİR?
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (bkz. Buhârî, Savm, 60; Nesâî, Sıyâm, 84 [2432]). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.
RECEP AYININ 13, 15 VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
2025 yılında üç aylar ve Recep ayı 1 Ocak 2025 tarihinde başladı. Buna göre;
Recep ayı 13. günü: 13 Ocak 2025 Pazartesi
Recep ayı 14. günü: 14 Ocak 2025 Salı
Recep ayı 15. günü: 15 Ocak 2025 Çarşamba günlerine denk geliyor.
Etiketler: #Eyyam-ı biyd #nedir
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