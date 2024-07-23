Rasim Özdenören kimdir? Yazar Rasim Özdenören kaç yaşında, nereli?

Rasim Özdenören ölüm yıldönümünde anılıyor. Rasim Özdenören'in, Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşan 7 güzel adam arasında yer aldığı belirtiliyordu. Peki, Rasim Özdenören kimdir? Yazar Rasim Özdenören kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 14:26
Rasim Özdenören kimdir? Yazar Rasim Özdenören kaç yaşında, nereli?
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Rasim Özdenören'in, Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşan 7 güzel adam arasında yer aldığı belirtiliyordu. Peki, Rasim Özdenören kimdir? Yazar Rasim Özdenören kaç yaşında, nereli?

RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR?

Usta edebiyatçı, İstanbullu mühendis Hakkı Özdenören ile Kahramanmaraşlı Ayşe Hanım'ın oğlu olarak 1940'ta Maraş’ta dünyaya geldi. Şair Alaeddin Özdenören'in ikiz kardeşi olan yazar, ilkokula Kahramanmaraş’ta başladı, babasının görev yeri değişikliği nedeniyle Malatya'da devam etti. İlkokulu 1952'de tamamlayan Özdenören, 1955’te Tunceli Ortaokulundan mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında arkadaşlarıyla Türkiye’nin önde gelen edebiyat dergilerini izleyip, yerel gazetelerde sanat sayfaları düzenlemeye başlarken, birlikte, o dönem yayınına ara verilen Maraş Lisesinin Hamle dergisini yeniden çıkardılar.


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