Rasim Özdenören kimdir? Yazar Rasim Özdenören kaç yaşında, nereli?
Rasim Özdenören ölüm yıldönümünde anılıyor. Rasim Özdenören'in, Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşan 7 güzel adam arasında yer aldığı belirtiliyordu. Peki, Rasim Özdenören kimdir? Yazar Rasim Özdenören kaç yaşında, nereli?
Rasim Özdenören'in, Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşan 7 güzel adam arasında yer aldığı belirtiliyordu. Peki, Rasim Özdenören kimdir? Yazar Rasim Özdenören kaç yaşında, nereli?
RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR?
Usta edebiyatçı, İstanbullu mühendis Hakkı Özdenören ile Kahramanmaraşlı Ayşe Hanım'ın oğlu olarak 1940'ta Maraş’ta dünyaya geldi. Şair Alaeddin Özdenören'in ikiz kardeşi olan yazar, ilkokula Kahramanmaraş’ta başladı, babasının görev yeri değişikliği nedeniyle Malatya'da devam etti. İlkokulu 1952'de tamamlayan Özdenören, 1955’te Tunceli Ortaokulundan mezun oldu.
Öğrencilik yıllarında arkadaşlarıyla Türkiye’nin önde gelen edebiyat dergilerini izleyip, yerel gazetelerde sanat sayfaları düzenlemeye başlarken, birlikte, o dönem yayınına ara verilen Maraş Lisesinin Hamle dergisini yeniden çıkardılar.
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- MHP’nin gündeminde ne var?
- 'Afyon AKP beni batırdı'
- Karpuz hasadı için geri sayım
- 'Sahilleri kimler sömürüyor?'
- Beklenen haber geldi: Hava sıcaklığı azalıyor!
- 'Ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin'
- Dolar ve enflasyon tahmini belli oldu