Rasim Öztekin'in eşinden duygusal paylaşım: 'İlk kez doğum gününde ayrıyız seninle'

14 Ocak 2022 Cuma, 17:57

Mart 2021'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ünlü sanatçı Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, sosyal medya hesabından, usta sanatçının doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Kazancıbaşı, Öztekin'in doğum günü için yaptığı paylaşımda, "İlk kez 14 Ocak'ta doğum gününde ayrıyız seninle" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçını eşi, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"İlk kez 14 Ocak'ta doğum gününde ayrıyız seninle. Ruhumun her hücresi sen olmuşken İyi'kilerle yaşama sarılıyorum. İyi ki doğdun ve 20 yılda aşkım, kocam, hayattaki en büyük dostum oldun. İyi ki senin güven, sevgi ve huzuru yanında bulduğun kadın, Esroş'un, Aşk'ın karın oldum.

İyi ki 2009'dan sonraki ikinci hayatını hiç pişmanlık duymayacak şekilde dolu dolu yaşadık. Parasızlık, sağlık problemleri ilişkilerin sınandığı zamanlardır. Biz seninle bu zorlu günlerden aşkımızın gücüyle çıktık. Hastalıkta sağlıkta, hayatın iyi günlerinde olduğu kadar zorlu dönemlerinde birbirimizin ellerini sımsıkı tutup, hiç bırakmadık.

Ben senin içi gülen gözlerine, kalbinin temizliğine, adam gibi adamlığına aşık oldum. Koca yürekli adam, Rasim'im, 'uğur saydığın' nikah yüzüğün parmağımda. Sevdan kalbimde. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum."