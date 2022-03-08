Esra Kazancıbaşı, eşi Rasim Öztekin'i andı: 'Travmatik tanışmamın birinci yıl dönümü'
Tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Rasim Öztekin, ölümünün birinci yıl dönümünde unutulmadı. Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Kazancıbaşı, "Ruhunu sevdiğim adam, aşkım Rasim'im, çaresiz bir özlem ve sevgiyle seni anıyorum" ifadelerini kullandı.
Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu, dizilerin güldüren yüzü Rasim Öztekin'in ölümünün üzerinden 1 yıl geçti.
Geçirdiği kalp krizinin ardından 2021'in 8 Mart'ında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, aradan geçen 1 yılın ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.
'RUHUNU SEVDİĞİM ADAM...'
Kazancıbaşı, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:
"Bugün 8 Mart...
Aramızdan ayrılışının, sensizlikle ani ve travmatik tanışmamın birinci yıl dönümü.
Senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri ölüm asla ayıramaz, aşklar ölmez. Çünkü ruhlar yaşar, yokolan bedendir. Sanatçılar da asla ölmez.
Eserleriyle yaşar, ölümsüzleşirler.
Ruhunu sevdiğim adam, aşkım Rasim'im, çaresiz bir özlem ve sevgiyle seni anıyorum."
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