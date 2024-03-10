Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den duygusal paylaşım: 'Olmayı sevdiğin yerdeyim'
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin üç yıl önce hayatını kaybetti. Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin, babasını duygusal bir mesajla andı.
Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu, televizyon ve tiyatronun güldüren yüzü Rasim Öztekin, oyunculuğun yanı sıra dizi ve filmlerde yaptığı seslendirmeler ve imza attığı köşe yazılarıyla gönüllerde yer edindi.
Cuma günü oyuncunun 3. ölüm yıl dönümüydü.
Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, babasıyla birlikte bir karesini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Babiş diyemeden 'Peloş' diye seslenişini duyamadan geçen 3 yıl… "
Galatasaray’ın maçına giden Pelin Öztekin, duygusal bir paylaşımda bulundu.
Öztekin paylaşımına "Olmayı sevdiğin yerdeyim Rasimim" notunu düştü.
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