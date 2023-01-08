Yayınlanma: 08.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 07:00

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası sebebiyle bir mesaj yayınladı.

"ÖNEMLİ BİR SEMBOL"

Yılmaz yayınladığı mesajda “Görme engelliler için özgürlüğün simgesi olan beyaz baston toplumu birleştiren, harekete geçiren önemli bir semboldür. İnsanlık bu sembol etrafında bir araya gelmeye, görme engelli kardeşlerimizle kol kola yürümeye, engelleri birlikte aşmaya devam edeceğine inancımız tamdır” dedi.

Görme yeteneğinin kaybedilmesi yani körlük, doğuştan gelebildiği gibi çeşitli hastalıklar sonucu sonradan da ortaya çıkabileceğini belirten Yılmaz, bu nedenle göz sağlığımızı korumak ve görme kaybının önüne geçmek için; özellikle periyodik göz kontrollerinin yapılması, birçok göz hastalığının henüz belirtileri başlamadan önlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacağını belirtti.

"İHMAL EDİLMEMELİ"

Yılmaz, gözün asla ihmale gelmeyeceğini vurgulayarak “Göz muayenesi asla ihmal edilmemeli, rutin kontroller atlanmamalı, sağlık kurumlarımızda muayene olup, doktorlarımızın verdiği tedaviye uyulmalı, gözlük ve lens alırken mutlaka muayene olmalı ve rastgele yerlerden gözlük ve lens alınmamalıdır. Hastaların bu konuda duyarlı olması, en küçük bir şikayeti dikkate alması göz sağlığı acısından çok önemlidir. Ayrıca bulanık görme, göz ya da çevresinde kızarıklık, şişlik, ağrı, uzak veya yakını görememe, çift görme, gözün aşırı sulanması, batma, yanma, şaşılık ve göz renginde değişme gibi göz hastalıklarını hatırlatan belirtilerde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bu duygu ve düşünceler ile azmi ve cesareti, başarılı çalışmalarıyla ülkemize güç veren görme engelli kardeşlerimizin 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasını tebrik ediyor. Tüm görme engelli çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu engelsiz bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.