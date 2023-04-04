Recep Sarı kimdir, nereli? Recep Sarı hangi dizilerde oynadı? Recep Sarı neden öldü?
'Şahsiyet', 'Çocuklar Duymasın', 'Beni Affet' gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi. Yurttaşlar, Recep Sarı'nın kim olduğunu, hangi dizi ve filmlerde oynadığını ve neden hayatını kaybettiğini merak ediyor. Peki, Recep Sarı kimdir, nereli? Recep Sarı hangi dizilerde oynadı? Recep Sarı neden öldü?
Birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu Recep Sarı, 60 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu Zafer Algöz, oyuncu Sarı'nın ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Algöz, "Sevgili sınıf arkadaşım,oyuncu Recep Sarı az önce vefat etmiş…Başımız sağ olsun arkadaşlar. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı. Peki, Recep Sarı kimdir, nereli? Recep Sarı hangi dizilerde oynadı? Recep Sarı neden öldü?
RECEP SARI KİMDİR?
Oyuncu ve senaryo yazarı Recep Sarı, 20 Kasım 1963 tarihinde doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü 1986 yılında bitirdi. Bitirdiği yıl İzmir Devlet Tiyatrosu’na Stajyer Sanatçı olarak atandı. 1991 yılına kadar burada görev aldı ve aynı yıl tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu’na, okul okuduğu şehre tayin oldu ve burada görev yaptı.
2004 yılında Dönme Dolap adında bir tarihi eser kaçakçılığını konu alan bir eser yazdı. TRT 1 ekranlarında yayınlandı. 2008 yılında da Foça’da çekilen Dalgakıran adlı aşk dizisini yazdı. TRT 1’de yayımlanan dizide İlhan Mansız ve Eliza Hope oynamıştı.
RECEP SARI TİYATRO OYUNLARI
- Küçük Mozart - Stephan - 1991
- Ellerimin Arasındaki Hayat - Dr. Eyck - 1987
- Memleketin Kısmeti - Oyuncu
RECEP SARI ROL ALDIĞI DİZİLER
- Şahsiyet (Nazif, 2018)
- Yeşil Deniz (Tüccar Sami, 2014-2015)
- Beni Affet (Yogi Antuan, 2014)
- Çocuklar Duymasın (Alp, 2013)
- Ne Seninle Ne Sensiz (Cabbar, 2005)
- Melek Apartmanı (Sıtkı, 1995)
- Bir Aşk Uğruna (1994)
RECEP SARI ROL ALDIĞI FİLMLER
- Zincirbozan (Mustafa Üstündağ, 2007)
- Yalancı (TV Filmi 1993)
RECEP SARI SENARYOSUNU YAZDIĞI DİZİLER
- Dalgakıran (2008)
- Dönme Dolap (2005)
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