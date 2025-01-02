Yayınlanma: 02.01.2025 - 10:41

Güncelleme: 02.01.2025 - 10:41

Rapçi Reckol çıkardığı şarkılarla kısa süre içinde hayran kitlesini oluşturdu. Başarılı rapçi Reckol kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Reckol kimdir? Rapçi Reckol kaç yaşında, nereli? Reckol neden tutuklandı?

RECKOL KİMDİR?

Türk rap müziğinin son yıllarda dikkat çeken isimlerinden biri olan Reckol, gerçek adıyla Recep Eker 15 Aralık 2000 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesinde dünyaya gelmiştir. Recep Eker müziğe olan ilgisi ile kariyerine rap sanatçısı ve prodüktör olarak devam etti.

"Glock" isimli şarkısıyla büyük çıkış yapan rapçi bu şarkıda Çakal ile yaptığı işbirliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Prodüktörlük çalışmalarında "İtadakimasu" ismini kullanan Reckol müziğindeki orijinal sözler ve güçlü ritimleriyle rap dünyasında kısa sürede tanındı. Sanatçı sahne ismi olan "Reckol"ün özel bir anlam taşımadığını, bu ismin çocukluk yıllarından bu yana kendisiyle özdeşleştiğini ifade etmiştir.

24 yaşında olan Reckol kariyerinde hızla yükselirken Kıbrıs konseri öncesinde tutuklanması ile gündeme geldi.

RECKOL NEDEN TUTUKLANDI?

Reckol uyuşturucu madde bulundurma gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada, sürücü Lilian Khaled’in üzerinde yaklaşık iki gram Hint keneviri ele geçirildi. Reckol’ün üzerinden ise 18 adet hap bulunduğu bildirildi.