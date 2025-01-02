Yayınlanma: 02.01.2025 - 09:31

Güncelleme: 02.01.2025 - 09:31

"Kızım Gibi Kokuyorsun" ve "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerinin yönetmeni Olgun Özdemir hayatını kaybetti. Peki, Olgun Özdemir kimdir? Yönetmen Olgun Özdemir neden öldü? Olgun Özdemir filmleri

OLGUN ÖZDEMİR KİMDİR?

Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Özdemir, İzmir'in Buca ilçesinde doğdu. İlköğretim'i Almanya'da tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne başladı. 1994 yılında ise Almanya'nın Köln kentinde Medya Akademi Reji bölümüne girdi ve 1998 yılında mezun oldu.

2005 yılından itibaren Köln Yunus Emre Kültür Enstitüsü sinema atölyesi çalışmalarına katıldı. Almanca çektiği Die Waage adlı Tv filmi ilk filmidir. Kültür Bakanlığı destekli "Anadolu'nun Renkleri" ise Almanya ve Hollanda'da çektiği ilk belgeseldir. Birçok festivalin ana yarışmasında yer alan 2015 yapımı Vicdan Ağacı'nı, 2016 yılında çektiği Mor Ufuklar filmi izledi. 2019 yılında Kızım Gibi Kokuyorsun filmini çeken Olgun Özdemir, bu filminin ilk gösterimini de 22. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

OLGUN ÖZDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

"Kızım Gibi Kokuyorsun" ve "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerinin yönetmeni Olgun Özdemir, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Özdemir'in vefatı, Film Yönetmenleri Derneği'nin sosyal medya hesabından şu ifadeyle duyuruldu: "Meslektaşımız yönetmen Olgun Özdemir'i maalesef bu sabah kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun."