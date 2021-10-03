Redd grubunun solisti Doğan Duru da 'Altın Kelebek' adaylığından çekildi
Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve gazeteci Candaş Tolga Işık’ın ardından, Redd grubunun solisti Doğan Duru da Hürriyet’in düzenlediği Altın Kelebek adaylığından çekildiğini duyurdu.
Hürriyet Kelebek tarafından verilen Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘adaylık’ krizi büyüyor. 'Altın Kelebek' yarışmasındaki adaylıklarından çekildiğini duyuran Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ile Gazeteci Candaş Tolga Işık'a REDD grubunun solisti Doğan Duru da katıldı.
"BU YAZIYI YAZMAYA DAHİ ÜŞENİRİM"
Güvenç Dağüstün'ün paylaşımını alıntılayarak yarışmadan çekildiğini duyuran Duru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Dağüstün’ün ‘çekilme’ açıklamasını paylaşarak, "Ben de adaymışım Güvenç üşenmemiş ben bu yazıyı yazmaya dahi üşenirim"
Öte yandan Duru’yla birlikte organizasyondan çekildiğini duyuran kişi sayısı 3’e yükseldi.
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