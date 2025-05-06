'Redd'ten sahnede 'tutuklu gençler' ve 'İmamoğlu' anması

Harbiye’de sahne alan Redd grubunun solisti Doğan Duru, konser sırasında yaptığı konuşmada tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, belediye çalışanlarını ve protesto hakkını kullandığı için cezaevinde olan üniversite öğrencilerini andı.

'Redd'ten sahnede 'tutuklu gençler' ve 'İmamoğlu' anması
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 01:05

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren rock müzik grubu Redd'in solisti Doğan Duru, sahnede yaptığı konuşmayla gündeme oturdu. Duru, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve İBB'ye yönelik operasyonları protesto eden ve sonrasında tutuklanan üniversite öğrencilerini andı.

Duru konuşmasında, tutuklanan gençler ile görevlerinden alınarak tutuklanan İBB çalışanlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Burada aramızda olmayan genç arkadaşlarımız var, hapisteler. Burada aramızda olmayan belediye başkanımız var, o da hapiste. Ve yine burada aramızda olmayan bazı arkadaşlarımız var; belediyede liyakatle görevlendirilmişlerdi, onlar da hapiste.

Yıllarca bizim karşımızda durdukları için, belki de 17-18 yıl sonra Harbiye’de konser verebilmiş bir grup olarak, dışarıda olan bazı arkadaşlar da var; onlar da iftiracılar.”


Etiketler: #Redd #Ekrem İmamoğlu

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