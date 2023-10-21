Yayınlanma: 21.10.2023 - 11:33

Güncelleme: 21.10.2023 - 11:33

Filistin ve İsrail savaşı nedeniyle bugün açılacak olan Refah Sınır Kapısı hakkında ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki, Refah Sınır Kapısı nerede? Refah Sınır Kapısı açıldı mı? Refah Sınır Kapısı hangi ülkede?

REFAH SINIR KAPISI AÇILDI MI?

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden Refah Sınır Kapısı ile ilgili yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze'den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu gelişmenin ardından Mısır'dan saat 10'da yapılan resmi açıklamada sınır kapısının açıldığı aktarıldı. Birleşmiş Milletler'e ait yardım tırları geçiş yapıyor. Hamas Medya Ofisi Başkanı, bugün giriş yapacak 20 yardım tırında ilaç, tıbbi malzeme ve sınırlı miktarda da gıda olacağını açıkladı.

REFAH SINIR KAPISI NEREDE?

Refah Sınır Kapısı, Mısır ile Gazze Şeridi arasında yer alır. Bu sınır kapısı, Gazze Şeridi'nin Mısır ile olan tek kara sınırını oluşturur. Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Yönetimi ile Mısır arasında bir geçiş noktasıdır ve bu bölgede yaşayan insanlar için önemli bir ulaşım ve ticaret yolu işlevi görür. Gazze Şeridi, coğrafi olarak oldukça küçük bir bölge olduğu için Refah Sınır Kapısı bölgedeki insanlar için dış dünya ile bağlantı kurmanın önemli yollarından biridir.