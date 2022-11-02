Reha Muhtar'ın mekânda kavga ettiği iddia edildi

02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:15

Türk televizyon tarihinin en farklı spikerleri arasında yer alan Reha Muhtar ile eski eşi ünlü oyuncu Deniz Uğur arasında velayet çekişmesi sürüyor.

Muhtar hakkında dikkat çekici bir iddia daha ortaya çıktı. Muhtar'ın Etiler'de yer alan Da Mario isimli bir mekânı terk ettiği iddia edildi.

Oğluyla birlikte mekânda yer alan Muhtar, Uğur'la telefondaki kavgasında küfür ettiği bu yüzden de müşterilerin rahatsız olduğu öne sürüldü.

Mekan müdürünün Muhtar'ın yanına gitmesi ve garonsoların servis açılmaması üzerine de oğluyla birlikte mekândan ayrıldığı iddia edildi.