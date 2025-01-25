Rehin tutulduğunu söylemişti: Meltem Miraoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 12:31

Güncelleme: 25.01.2025 - 12:31

2011 yılında yayınlanan "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD’de yaşadığı zorluklarla gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir videoda, ABD’de rehin tutulduğunu, kimlik ve belgelerinin çalındığını belirten Miraloğlu, yetkililerden ve takipçilerinden yardım istemişti.

ABD’DE ZOR GÜNLER



2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek ABD’ye taşınan Miraloğlu, boşanmanın ardından ekonomik olarak zor günler yaşamaya başladı.

Gazeteci Onur Akay’ın aktardığı bilgilere göre, ünlü oyuncu Illinois eyaletinden ayrılarak New Jersey’e yerleşti ve burada bir markette kasiyerlik yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.





New Jersey’de yaşayan Türkler, Miraloğlu’nun girdiği her işte sorunlar yaşadığını ve sık sık işten kovulduğunu iddia etti.

Zaman zaman temizlik işleri ve Türk yemekleri yaparak da gelir elde eden oyuncunun, ABD’de kaçak olarak yaşadığı ve maddi sıkıntılar nedeniyle sık sık otostop çekerek ulaşım sağladığı öğrenildi.

REHİN TUTULMA İDDİASI



Ekim ayında paylaştığı videoda, kimlik ve belgelerinin çalındığını belirten Miraloğlu, ABD vatandaşlığı alarak özgürlüğüne kavuşmak istediğini ifade etmişti. Ancak bu süreçte hayatını sürdürmek için çeşitli işlerde çalışmak zorunda kaldığı ve zorlu bir yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAFLAR DİKKAT ÇEKTİ



Miraloğlu’nun otostop sırasında bindiği araçtan çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Yaşadığı zor günler ve belirsizlik, hayranlarını endişelendirirken, oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.