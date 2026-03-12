Noma'nın baş şefi ve kurucu ortağı René Redzepi, personeline fiziksel şiddet uyguladığına dair iddiaların ayyuka çıkmasının ardından, uluslararası alanda büyük beğeni toplayan Kopenhag'daki restoranından istifa ettiğini duyurdu. Peki, René Redzepi kimdir? Noma'nın baş şefi René Redzepi neden istifa etti?

RENÉ REDZEPİ KİMDİR?

René Redzepi, 16 Aralık 1977’de Danimarka’nın Kopenhag kentinde doğdu. Babası Makedonya kökenli bir göçmen, annesi ise Danimarkalıydı. Çocukluk yıllarında iki farklı kültürün mutfak gelenekleriyle büyüyen Redzepi’nin gastronomiye ilgisi bu dönemde şekillenmeye başladı.

Genç yaşta aşçılık eğitimi alan Redzepi, kariyerinin ilk dönemlerinde Avrupa’nın önemli restoranlarında çalıştı. Bu süreçte farklı mutfak tekniklerini öğrenerek kendine özgü bir mutfak anlayışı geliştirdi.

NOMA RESTORANI VE DÜNYA ÇAPINDA ÜN

Redzepi, 2003 yılında girişimci Claus Meyer ile birlikte Kopenhag’da Noma restoranını kurdu. Restoran kısa sürede dünya gastronomi sahnesinin en önemli adreslerinden biri haline geldi.

Noma, özellikle yerel ve mevsimsel ürünleri kullanmasıyla dikkat çekti. Redzepi’nin yaklaşımı, İskandinav doğasından toplanan bitkiler, yabani otlar, deniz ürünleri ve fermente malzemeleri modern tekniklerle birleştirmeye dayanıyordu.

Restoran, gastronomi dünyasında büyük saygınlık kazanan The World's 50 Best Restaurants listesinde birçok kez “dünyanın en iyi restoranı” seçildi.

GASTRONOMİYE ETKİSİ

René Redzepi’nin mutfak anlayışı, “Yeni Nordik mutfağı” hareketinin gelişmesinde büyük rol oynadı. Yerel ürünlere, sürdürülebilirliğe ve doğayla uyumlu üretime verdiği önem, dünya çapındaki pek çok şefe ilham verdi.

RENÉ REDZEPİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Dünyanın en ünlü restoranlarından Noma’nın baş şefi René Redzepi istifa etti. Redzepi’nin istifa kararı, New York Times’ın çalışanlarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet iddialarını yayımlamasının ardından geldi.

Haberde bazı çalışanlar, şefin “çalışanları yumrukladığını, mutfak aletleriyle ittiğini ve duvarlara çarptığını” iddia etmişti. Ayrıca çalışanların uzun süreli psikolojik baskıya maruz kaldıkları, bedenleriyle ilgili aşağılandıkları ve ekip içinde küçük düşürüldükleri de ifade edilmişti.

Bazı çalışanlar Redzepi’nin kendilerini sektörde kara listeye almakla tehdit ettiğini, hatta aile üyelerinin sınır dışı edilmesi veya başka işlerde çalışan yakınlarının işten çıkarılmasıyla tehdit edildiklerini de iddia etmişti.

SPONSORLAR DESTEĞİNİ ÇEKTİ

Redzepi hakkındaki ifşalar, Noma’nın Los Angeles’ta bu hafta başlayan dört aylık pop-up restoran etkinliği öncesinde gündeme geldi. İfşaların ardından American Express ve konaklama şirketi Blackbird’ün Noma ile olan işbirliklerini sonlandırdı.

Buna rağmen Los Angeles’taki geçici restoran deneyiminin biletleri satışa çıkarıldıktan sonra üç dakika içinde tükendi. Etkinlikte kişi başı menü fiyatının yaklaşık 1500 dolar olduğu belirtiliyor.

NOMA RESTORAN NEREDE?

2003 yılında Kopenhag’da açılan Noma, modern İskandinav mutfağının öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Restoran, gastronomi dünyasının en prestijli listelerinden biri olan World’s 50 Best Restaurants sıralamasında birçok kez birinci seçildi.