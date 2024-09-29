Rengi ve aromasıyla dikkat çekiyor: Şanlıurfa'da hasat başladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, rengi, aroması ve lezzetiyle dikkati çeken Karacadağ pirincinde hasat başladı.

Rengi ve aromasıyla dikkat çekiyor: Şanlıurfa'da hasat başladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 13:45

Mayıs ayında çoğunlukla taşlık arazilere ekilen pirinç, eylül ayında düz arazilerde biçerdöverle biçilirken, eğimli arazilerde ise işçiler tarafından orakla toplanıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Karacadağ pirinci, bölge halkı tarafından büyük rağbet görüyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Karacadağ eteklerindeki Eskihan Mahallesi'nde düzenlenen hasat törenine katılarak, çiftçilerle birlikte orak kullanıp pirinç saplarını biçti.


Etiketler: #Şanlıurfa #Pirinç

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