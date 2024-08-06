Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:33

Güncelleme: 06.08.2024 - 09:33

Kredi borçlularına sicil affı çıkacağına yönelik öne sürülen iddialar yurttaşları heyecanlandırdı. Peki, Sicil affı çıkacak mı? Kredi sicil affı nedir? Sicil affı ne zaman çıkacak?

KREDİ BORÇLULARINA SİCİL AFFI GELECEK Mİ?

Sosyal medyada yer alan bazı haberlerde, sicil affının geleceği ve kredi puanı düşük olanlara not yükseltilmesi sağlanacağı iddia edildi.

Ancak konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışması bulunmuyor.

KREDİ SİCİL AFFI NE DEMEK?

Çeşitli sebeplerden dolayı kredi ya da kredi kartını borcunu ödeyemeyenler, yeni bir kredi ya da kredi kartı başvurusu yaptıklarında kara listeye takılıyorlar. Bankalar veya çeşitli finans kuruluşları bu kişilerin ödemelerini yapma alışkanlığının bulunmadığını düşünerek bu kişilere kredi veya kredi kartı vermekten çekinirler. Kredi sicil affı ise kara listeye girmiş kişilerin isimlerinin bu listeden kaldırılması demektir.

EN SON 2022 YILINDA ÇIKMIŞTI

Sicil affı en son 2022 yılında torba yasayla yürürlüğe girmişti. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlara sicili düzeltme şansı tanınmıştı. 10 milyondan fazla kişi ve şirketi ilgilendiren düzenlemeyle Borçlarını 1 Temmuz 2023’e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi’ndeki kayıtlarının silineceği bildirilmişti.