Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Selda Bağcan ve Fahir Atakoğlu ile coşkulu açılış yaptı

Yayınlanma: 10.12.2023 - 11:08

Güncelleme: 10.12.2023 - 11:08

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve her yıl büyük ilgi gören kültür sanat etkinliklerinden biri olan 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Selda Bağcan ve Fahir Atakoğlu'nun muazzam konseri ile start aldı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen festivalin açılışına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve birçok sanatsever katıldı.

BAŞKAN BÖCEK: "MÜZİĞİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ"

Başkan Böcek, yaptığı açılış konuşmasında, festivalin Antalya'nın kültürel zenginliğine katkı sağladığını ve uluslararası alanda önemli bir etkinlik haline geldiğini belirtti. Müziğin birleştirici ve iyileştirici gücüne vurgu yapan Başkan Böcek, "Müziğin kalbi bir kez daha güzel Antalya'mızda atacak. Sanata değer veren, kültür mirasına sahip çıkan bir Antalya için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

UNUTULMAZ PERFORMANS

Selda Bağcan ve Fahir Atakoğlu Festivalin açılış konserinde sahne alan Fahir Atakoğlu ve Selda Bağcan, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde unutulmaz bir performansa imza attı. Fahir Atakoğlu, kendi bestelerinin yanı sıra "Çanakkale Savaşı" ve "Zübeyde Hanım Cepheler" adlı yeni eserlerini seslendirirken, Selda Bağcan ise repertuarındaki sevilen şarkıları seslendirdi. Konser, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 9-22 Aralık tarihleri arasında devam edecek. Festival kapsamında birçok ünlü sanatçı ve grup, farklı etkinlik mekanlarında sahne alacak. Bu kapsamda Anjelika Akbar, Queenz of Piano, Dorantes, Candan Erçetin, Selin Şekeranber & Yudum Çetiner DuoBlanc & Noir, Havasi, Can Saraç, Igudesman & Joo, Gülsin Onay gibi birçok sanatçı, Antalya'da müzikseverlerle buluşacak. Festivalin kapanış konserini ünlü piyanist Gülsin Onay gerçekleştirecek. Etkinlikler, müzik tutkunlarına birbirinden özel performanslar sunacak.