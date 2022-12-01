Resmi Yarışma filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Resmi Yarışma filmi ne zaman vizyona girecek?

01 Aralık 2022 Perşembe, 18:03

Gaston Duprat ve Mariano Cohn'un birlikte yönettiği Resmi Yarışma(Official Competition), iyi bir film yapabilmek için ünlü bir film yapımcısı ile anlaşan zengin bir iş adamının hikayesini konu ediniyor.

Şubat 2020'de başladı.Mart 2020'de COVID-19 salgını nedeniyle prodüksiyon durduruldu. Çekimler Eylül 2020'de yeniden başladı. Resmi Yarışma dünya prömiyerini 4 Eylül 2021'de 78. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yaptı. Ayrıca Eylül 2021'in ortalarında Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi. Buena Vista International filmi 25 Şubat 2022'de ABD'de yayımlandı.

RESMİ YARIŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Penelope Cruz

Antonio Banderas

Oscar Martínez

José Luis Gómez

RESMİ YARIŞMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Resmi Yarışma, iyi bir film yapabilmek için ünlü bir film yapımcısı ile anlaşan zengin bir iş insanının hikayesini konu ediyor. Milyoner bir girişimci, ikonik bir film çekmeye karar verir. Çekilecek filmin en iyisi olmasını isteyen milyoner, bu amaçla ünlü film yapımcısı Lola Cuevas ile anlaşır. Filmin başrollerinde ise çok büyük yeteneğe sahip olan Hollywood’un yakışıklı oyuncusu Felix Rivero ve ve radikal bir tiyatro oyuncusu olan Ivan Torres vardır. Felix ve Ivan çok başarılı oyuncular olsa da arkadaşlıkları pek iyi değildir. Film çekimi süresince Lola giderek daha da tuhaflaşan girişimlerde bulunur. Bunun sonucunda Felix ve Ivan, hem birbirleriyle hem de kendi miraslarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

RESMİ YARIŞMA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Resmi Yarışma Türkiye'de 2 Aralık 2022'de vizyona girecek.

RESMİ YARIŞMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, İspanya'nın Madrid, San Lorenzo de El Escorial ve Ávila şehirlerinde yapıldı.