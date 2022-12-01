Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2001 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli filminin oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli filminin IMDb puanı kaç?
Hızlı ve Öfkeli (The Fast and the Furious), yönetmenliğini Rob Cohen, senaristliğini ise Patrick Melton ve Marcus Dunstan'ın üstlendiği, 2001 yapımlı bir aksiyon/macera filmidir.
HIZLI VE ÖFKELİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Dominic Toretto, Los Angeles sokaklarına karanlık çöktükten sonra sınır tanımadan otomobil yarışları yapan bir grubun lideridir. Polis, sokaklarda dehşet saçan Toretto’nun aynı zamanda hırsızlık yaptığından; yüksek değerdeki elektronik aletleri çaldığından da şüphe etmektedir. Polise göre Toretto’yu yakalamanın en iyi yolu; aşırı hız düşkünü çetenin içine bir dedektif yerleştirmek ve onları suçüstü yakalamaktır. Bunun için genç dedektif Brian O'Conner görevlendirilir. Brian, Earl Spilner adıyla çeteye girer. Başta her şey umulduğu gibi gitmektedir. Ancak genç dedektif O'Conner, Dominic’in güzel ve çekici kız kardeşi Mia’ya aşık olunca işler değişir.
HIZLI VE ÖFKELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Paul Walker
Vin Diesel
Michelle Rodriguez
HIZLI VE ÖFKELİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hızlı ve Öfkeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.
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