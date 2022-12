Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kim?

01 Aralık 2022 Perşembe, 10:48

Hızlı ve Öfkeli (The Fast and the Furious), yönetmenliğini Rob Cohen, senaristliğini ise Patrick Melton ve Marcus Dunstan'ın üstlendiği, 2001 yapımlı bir aksiyon/macera filmidir.

HIZLI VE ÖFKELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dominic Toretto, Los Angeles sokaklarına karanlık çöktükten sonra sınır tanımadan otomobil yarışları yapan bir grubun lideridir. Polis, sokaklarda dehşet saçan Toretto’nun aynı zamanda hırsızlık yaptığından; yüksek değerdeki elektronik aletleri çaldığından da şüphe etmektedir. Polise göre Toretto’yu yakalamanın en iyi yolu; aşırı hız düşkünü çetenin içine bir dedektif yerleştirmek ve onları suçüstü yakalamaktır. Bunun için genç dedektif Brian O'Conner görevlendirilir. Brian, Earl Spilner adıyla çeteye girer. Başta her şey umulduğu gibi gitmektedir. Ancak genç dedektif O'Conner, Dominic’in güzel ve çekici kız kardeşi Mia’ya aşık olunca işler değişir.

HIZLI VE ÖFKELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Paul Walker

Vin Diesel

Michelle Rodriguez

HIZLI VE ÖFKELİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hızlı ve Öfkeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.