Resmî yazışmalarda sık yapılan kelime hataları...

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, resmî yazışmalarda en sık yapılan yazım hatalarını içeren bir liste yayımladı. Çalışmada, özellikle kurum ve kuruluşların belgelerinde sıkça karşılaşılan yanlış kullanımlar ve bunların doğru biçimleri örneklerle gösterildi.

Listeye göre; "acenta" yerine "acente", "alt yapı" yerine "altyapı", "ardarda" yerine "art arda" ifadeleri doğru kabul ediliyor. Benzer şekilde, günlük dilde sıkça kullanılan "askari" yerine "asgari", "asvalt" yerine "asfalt" ve "aşcı" yerine "aşçı" yazımı hatalı bulunuyor.

Kurum, ayrıca yanlış yazılan özel adlara da dikkat çekti. "Azerbeycan" yerine "Azerbaycan" biçiminin kullanılması gerektiği vurgulandı. Sağlık alanında sıkça rastlanan hatalar arasında da "baş hekim" yerine "başhekim", "hastahane" yerine "hastane" ve "göz altı" yerine "gözaltı" ifadeleri öne çıkıyor.

Raporda, kelime birleşimlerinde yapılan hatalar da listelendi. Doğru yazımı "bir kaç" olan sözcük çoğunlukla "birkaç" şeklinde yazılıyor. Aynı şekilde "herhangi" kelimesinin "her hangi", "birşey" kelimesinin de "bir şey" biçiminde yanlış kullanıldığı görüldü.

Kurum adlarında da yanlışlara sık rastlanıyor. "laboratuar" yerine "laboratuvar", "üniverste" yerine "üniversite", "kominikasyon" yerine "komünikasyon" yazımı doğru kabul ediliyor. Bunun yanı sıra, sıkça karşılaşılan "entellektüel" yerine "entelektüel", "inisyatif" yerine "inisiyatif" ve "mevzuatlar" yerine "mevzuat" kullanımları da dikkat çekiyor.