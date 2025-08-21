Restoran sahibi tek tek saydı: Hangi yemekleri sipariş etmemeliyiz?

Sosyal medya kullanıcısı Julia Besz, restoranlarda dikkat edilmesi gereken yiyecek ve içecekleri paylaşarak takipçilerini uyardı. Besz’in paylaşımı 400 binden fazla kişi tarafından izlendi.

Besz, özellikle “spesiyaller” bölümünde yer alan yemeklerin dikkat dağıtıcı baharat ve soslarla sunulduğunu, böylece müşterilerin hem menüdeki en pahalı ürünleri hem de bozulmaya yakın yiyecekleri tüketebileceğini belirtti.

Balık restoranları konusunda da uyarılarda bulunan Besz, özellikle deniz kıyısı dışında hizmet veren restoranlarda kabuklu deniz ürünleri sipariş ederken dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Depolama hatalarının gıda zehirlenmesi için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Açık büfelerde ise tavuk ürünlerinin bakteriler için ideal ortam oluşturduğunu ifade eden Besz, yemeklerin uygun ısıda tutulmadığı durumlarda ciddi sağlık riskleri olabileceğini belirtti. Ayrıca soğuk içeceklerde kullanılan buz makinelerinin temizliği konusunda da uyarıda bulundu.

Besz, “Buz tüketmek resmen soğuk bir petri kabından içmek gibi bir şey” diyerek takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.