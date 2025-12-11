Reyhan Karaca’ya şaşkına çeviren zekât talebi: '140 bin lira verir misin?'

Şarkıcı Reyhan Karaca, Instagram’da bir takipçisinden gelen dikkat çeken mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Bir takipçisinin kendisine, “140 bin lira zekât verir misin?” şeklinde mesaj attığını belirten Karaca, bu isteğe esprili ama sitem dolu bir yanıt verdi.

Karaca, mesajı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Valla burama geldi. Sessiz sessiz yıllardır neler yaptığımızı bir biz biliriz bir de Allah. Ama bu mesajlar da çok olmaya başladı canım. Kredi kartına taksit de oluyor mu canım?”

Sanatçının paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, meslektaşı Çelik Erişçi de yorumsuz kalmadı. Karaca’nın paylaşımına yorum yapan Erişçi,

“Taksit oluyorsa benden 20 lira çalışır” ifadelerini kullandı.

Karaca’nın paylaşımı, sosyal medyada hem şaşkınlık hem de mizah dolu tepkilerin odağı oldu.