Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran bugün İtalya'da evleniyor

Yayınlanma: 11.10.2024 - 12:36

Güncelleme: 11.10.2024 - 12:36

Ünlü sosyal medya fenomeni ve şarkıcı 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile uzun süredir devam eden ilişkisini bugün nikâh masasında taçlandırdı. Çiftin 11 Ekim'de evleneceği yönündeki iddialar doğrulandı.

Nikâh için İtalya'ya giden Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran, helikopter içinde verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Reynmen, paylaştığı pozların altına bugünün tarihini ekleyerek gelin ve damat emojileri de kullandı.

Geçen yıl Defne Samyeli'nin programına katılan Reynmen, aile kurma hayalini şu sözlerle dile getirmişti: "Çok da geçmeden bir aile olmak istiyorum. Aile varken bazı şeyler çok daha iyi olabilir. İmkanım ne kadar varsa o kadar çocuğum olsun istiyorum."

Çiftin mutlu gününde paylaşılan fotoğraflar, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.