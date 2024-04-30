Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor
Emire Cansu Kurtaran ile birlikte olan Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş'tan evlilik paylaşımı geldi.
Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa geçiş yapmıştı. Geçen hafta yayımladığı 'Renklensin' isimli şarkısıyla müzik listelerine birinci sıradan girmeyi başaran Reynmen, hayranlarını sevindirecek bir paylaşım yaptı.
Bir süredir Emire Cansu Kurtaran ile birliktelik yaşayan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla evlendiğini duyurdu.
Emire Cansu Kurtaran ise mutluluğunu "İlk ve son aşkıma evet dedim" notuyla paylaştı.
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