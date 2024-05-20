Reyting kurbanı oldu: 'Gaddar' final yapıyor

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı 'Gaddar' dizisinin reytinglerinin, beklentinin altında kalması final haberini de beraberinde getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:06
Reyting kurbanı oldu: 'Gaddar' final yapıyor
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Ay Yapım'ın NOW TV için çektiği 'Gaddar' dizisinin 17'nci bölümü 17 Mayıs Cuma günü izleyiciyle buluştu. 

Reytingleri yükselmeyen dizi için planlanan final kararının uygulanacağı öğrenildi.

TARİH BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan dizi, 7 Haziran akşamı ekrana veda edecek. 

Aynı akşam Star TV’nin 'Yalı Çapkını', Show TV’nin 'Kızılcık Şerbeti' ve TRT1’in 'Kara Ağaç Destanı' dizileri sezon finali yapacak. 

'Çukur' ve 'Üç Kuruş'un yönetmeni Sinan Öztürk’ün çektiği 'Gaddar'ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu yazıyor.


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