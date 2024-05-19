NBA'de Luka Doncic'ten 'triple-double': Dallas Mavericks konferans finalinde!
Dallas Mavericks, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ı 117-116 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve Batı Konferansı finaline yükseldi.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.
All-star yıldızı Luka Doncic'in 29 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçı 17 sayı geriden gelerek kazanan Mavericks, konferans finali biletini aldı.
Mavericks'te Kyrie Irving 22 sayı, 3 asist, 2 ribaunt, Derrick Jones 22 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Dereck Lively 12 sayı, 15 ribauntla galibiyeti katkıda bulundu.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı, 8 asist, 3 ribaunt, Jalen Williams 22 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Chet Holmgren 21 sayı, 3 ribauntla mücadele etti.
Mavericks, konferans finalinde Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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