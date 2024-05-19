Beşiktaş'ın Avrupa hayali iki maça bağlı: Türkiye Kupası finalini kaybederse...

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ihtimali zora girdi. Siyah-beyazlıların Avrupa hayali iki kritik karşılaşmaya bağlı durumda.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:09
Beşiktaş'ın Avrupa hayali iki maça bağlı: Türkiye Kupası finalini kaybederse...
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı alması için önünde iki kritik müsabaka bulunuyor.

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı Türkiye Kupası finalini kazanırsa Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE KAYBEDERSE...

Haberde siyah-beyazlıların, kupa finalinde kaybetmesi halinde Avrupa şansının ligde son hafta deplasmanda yapacağı Kasımpaşa maçına kalacağı ifade edildi.

Beşiktaş kazanır, Başakşehir puan kaybederse, Kartal, Avrupa Ligi vizesi alacak. Başakşehir kazanırsa, Kartal 1 puan dahi alsa ligi 5. bitirip Konferans Ligi'ne gidecek.  


beşiktaş haberleri uefa avrupa ligi haberleri Türkiye Kupası haberleri trabzonspor haberleri Başakşehir haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları Beşiktaş - Hatayspor maçını yorumladı: 'Psikolojik bir yardım lazım...'

Spor yazarları Beşiktaş - Hatayspor maçını yorumladı: 'Psikolojik bir yardım lazım...'
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: 'Angel Di Maria ile görüşüyoruz'

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: 'Angel Di Maria ile görüşüyoruz'
'Yaklaşık 1 ay önce Mourinho ile görüştüm' Beşiktaş'ta flaş gelişme! Aziz Yıldırım açıklamıştı...

'Yaklaşık 1 ay önce Mourinho ile görüştüm' Beşiktaş'ta flaş gelişme! Aziz Yıldırım açıklamıştı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dansıyla gündem oldu

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dansıyla gündem oldu
18 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Yabani, Kardeşlerim ve Survivor All Star reyting sıralaması

18 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Yabani, Kardeşlerim ve Survivor All Star reyting sıralaması
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç sözleri: 'Bir araya geliriz ama...'

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç sözleri: 'Bir araya geliriz ama...'
Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Yalan’ın yayın tarihi belli oldu

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Yalan’ın yayın tarihi belli oldu
Okan Buruk'tan derbi öncesi kadro kararı: Savunmada değişiklik!

Okan Buruk'tan derbi öncesi kadro kararı: Savunmada değişiklik!
Erdoğan’dan ‘19 Mayıs’ mesajı: ‘Ruhuna, özüne, ilkelerine…’

Erdoğan’dan ‘19 Mayıs’ mesajı: ‘Ruhuna, özüne, ilkelerine…’
Trabzonspor'dan Altay Bayındır iddialarına yanıt

Trabzonspor'dan Altay Bayındır iddialarına yanıt
Kelek kavun, karpuz ‘ayıplı ürün’ statüsünde: ‘Tüketici para talep edebilir’

Kelek kavun, karpuz ‘ayıplı ürün’ statüsünde: ‘Tüketici para talep edebilir’