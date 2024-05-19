Beşiktaş'ın Avrupa hayali iki maça bağlı: Türkiye Kupası finalini kaybederse...
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ihtimali zora girdi. Siyah-beyazlıların Avrupa hayali iki kritik karşılaşmaya bağlı durumda.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı alması için önünde iki kritik müsabaka bulunuyor.
Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı Türkiye Kupası finalini kazanırsa Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE KAYBEDERSE...
Haberde siyah-beyazlıların, kupa finalinde kaybetmesi halinde Avrupa şansının ligde son hafta deplasmanda yapacağı Kasımpaşa maçına kalacağı ifade edildi.
Beşiktaş kazanır, Başakşehir puan kaybederse, Kartal, Avrupa Ligi vizesi alacak. Başakşehir kazanırsa, Kartal 1 puan dahi alsa ligi 5. bitirip Konferans Ligi'ne gidecek.
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