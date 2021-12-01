Reyting savaşına yenildi: Star TV'nin dizisi 'Benim Hayatım' final yapacak
Ekran macerası sona eren diziler kervanına bir yapım daha eklendi. Star TV'de her pazar akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşan 'Benim Hayatım' dizisinin aralık ayında ekranlara veda edeceği öğrenildi.
Başrollerinde Berfu Nilsu Aktaş, Savaş Özdemir ve Genco Özak’ın yer aldığı Benim Hayatım dizisinden hayranlarını üzecek haber geldi.
YAYIN GÜNÜ DEĞİŞMİŞTİ
Star TV'de her pazar akşamı saat 20.00'de ekranlara gelen ve bir süredir reyting listelerinde rakiplerinin gerisinde dizinin yayın günü flaş bir kararla perşembe günü olarak değiştirilmişti. Ancak yapılan müdahaleler dizinin kötü gidişatını değiştirmedi.
Medyaradar'da yer alan habere göre; genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Benim Hayatım dizisinden final haberi geldi.
Benim Hayatım dizisi aralık ayında final yapacak.
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