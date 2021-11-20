Reyting savaşını kaybetti: Star TV'nin iddialı dizisi Ada Masalı final yapıyor
Star TV ekranlarında yaz dizisi olarak başlayan bir süredir reytingleri düşen Ada Masalı dizisi için final kararı çıktı. Başrollerini Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı romantik dizinin hayranları final kararına tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın yanı sıra Beril Pozam, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Nihan Büyükağaç, Bedia Ener gibi usta isimlerin başrollerini paylaştığı Ada Masalı dizisinden kötü haber geldi.
Yaz dizisi olarak başlayan ancak yeni sezonda da ekrana gelmeye devam eden Ada Masalı'nın önümüzdeki günlerde final yapacağı ileri sürüldü.
25. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK
Instagram hesabından dizinin akıbeti hakkında paylaşım yapan gazeteci Birsen Altuntaş, "Ay Yapım'ın Star TV için çektiği Ada Masalı dizisi final yapan projeler arasına katılıyor. Başrolünü Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizi 25. bölümde ekrana veda edecek" ifadelerini kullandı.
Son olarak dizinin 22 bölümü yayınlandı ve 24 Kasım akşamı da 23. bölüm ekrana gelecek. Ada Masalı dizisi 8 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 25. bölüm ile birlikte son kez izleyicilerle buluşacak.
FİNAL KARARI HAYRANLARINI KIZDIRDI
Geniş bir hayran kitlesi bulunan dizinin final yapacağı iddiası hayranlarını üzdü. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yapan izleyiciler, "Bu dizi final yapamaz" yorumunda bulundu.
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