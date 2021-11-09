La Casa de Papel'in finalinde iki sürpriz isim

09 Kasım 2021 Salı, 09:38

İspanya yapımı Netflix’in dünya çapında fenomen olan dizisi La Casa De Papel final yapmaya hazırlanıyor. Aralık ayı içerisinde yayınlanacak olan bölümler, meşhur soygunun da sonunu getirecek.

Dizinin 5. sezonun ilk 5 bölümü, 3 Eylül'de Netflix'te yayınlandı. Dizinin ilk 5 bölümüyle eksilen oyuncuları arasında Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor.

Beş bölümden oluşan son kısım ise 3 Aralık 2021’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

İKİ YARIŞÇI DA KADRODA

Son olarak Formula 1’in yıldızı Carlos Sainz ve MotoGP pilotu Marc Marquez, dizinin son sezonunun çekimlerinde yer aldı.

5. sezon ile final yapacak İspanyol yapımı film, Türkiye’de de uzun süre “En çok izlenenler” klasmanında zirvedeki yerini korudu.

Formula 1’in yıldızı Carlos Sainz, Ferrari ile bu sezon pistte yer alıyor.

MotoGP’nin yıldızı Marc Marquez ise, Honda takımı ile mücadele etmeye devam ediyor.