Ricardo Godoi kimdir? Fenomen Ricardo Godoi neden öldü?
Brezilyalı sosyal medya fenomeni Ricardo Godoi'nin, dövme yaptırırken bir anda kalbi durdu. Peki, Ricardo Godoi kimdir? Fenomen Ricardo Godoi neden öldü
Vücudunu dövmelerle kaplamak isteyen Brezilyalı fenomen Ricardo Godoi, sırtına dövme yaptırmak için anestezi aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Peki, Ricardo Godoi kimdir? Fenomen Ricardo Godoi neden öldü?
Ricardo Godoi kimdir?
Brezilya’da 220 binden fazla Instagram takipçisi bulunan otomobil tutkunu ve influencer Ricardo Godoi, sırtını tamamen kaplayacak bir dövme yaptırmak için gittiği özel bir hastanede hayatını kaybetti. Dövme işlemi öncesinde genel anestezi uygulanan Godoi, anestezi sırasında kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dövme stüdyosunun açıklaması
Olayın ardından dövme stüdyosunun sahibi yaptığı açıklamada, “Durum hızlı bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışıldı. Kardiyolog çağrıldı ancak müdahaleler yetersiz kaldı. Anestezi ve entübasyonun başında kalp krizi geçirdi. Ricardo’nun ölümünden derin üzüntü duyuyoruz” dedi.
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