Richard Belzer kimdir? Richard Belzer neden hayatını kaybetti?
Law & Order dizisinin yıldızı Richard Belzer, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Richard Belzer kimdir? Richard Belzer neden hayatını kaybetti? Richard Belzer hangi filmlerde oynadı?
ABD'nin NBC televizyon kanalında 22 yıldır devam eden Law & Order dizisinin oyuncusu ve komedyen Richard Belzer, 71 yaşında Fransa'daki evinde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini arkadaşları duyurdu. Richard Belzer'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
RİCHARD BELZER KİMDİR?
Richard Belzer, 4 Ağustos 1944'te ABD'nin Connecticut Eyaletinde yer alan şehrinde doğdu. Belzer, Fairfield Warde Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bridgeport Post'ta muhabir olarak çalıştı. Bir süre sonra New York'a, şarkıcı Shelley Ackerman'ın yanına taşındı ve Pips, The Improv ve Catch a Rising Star'da stand-up komedyeni olarak çalışmaya başladı. Ardından The Groove Tube kült filminin temelini oluşturan Channel One komedi grubuna katıldı. Birçok sinema filmi ve televizyon programında yer aldı.
RİCHARD BELZER, NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Richard Belzer, belirlenemeyen dolaşım ve solunum sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.
YER ALDIĞI FİLMLER
1974 The Groove Tube
1980 Fame
1982 Café Flesh
1982 Author! Author!
1982 Night Shift
1983 Scarface
1983 Likely Stories, Vol. 3
1986 America
1986 Charlie Barnett's Terms of Enrollment
1987 Flicks
1988 The Wrong Guys
1988 Freeway
1989 The Big Picture
1989 Fletch Lives
1990 The Bonfire of the Vanities
1991 The Flash II: Revenge of the Trickster
1991 Missing Pieces
1991 Off and Running
1992 Flash III: Deadly Nightshade
1993 Mad Dog and Glory
1993 Dangerous Game
1994 North
1994 The Puppet Masters
1995 Not of this Earth
1996 Girl 6
1996 A Very Brady Sequel
1996 Get on the Bus
1998 The Bar Channel
1998 Species II
1999 Jump
2006 Copy That
2007 BelzerVizion
2009 Polish Bar
2010 Santorini Blue
2016 The Comedian
2017 Gilbert
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