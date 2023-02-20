Richard Belzer kimdir? Richard Belzer neden hayatını kaybetti?

Law & Order dizisinin yıldızı Richard Belzer, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Richard Belzer kimdir? Richard Belzer neden hayatını kaybetti? Richard Belzer hangi filmlerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 13:06
Richard Belzer kimdir? Richard Belzer neden hayatını kaybetti?
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ABD'nin NBC televizyon kanalında 22 yıldır devam eden Law & Order dizisinin oyuncusu ve komedyen Richard Belzer, 71 yaşında Fransa'daki evinde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini arkadaşları duyurdu. Richard Belzer'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

RİCHARD BELZER KİMDİR?

Richard Belzer, 4 Ağustos 1944'te ABD'nin Connecticut Eyaletinde yer alan şehrinde doğdu. Belzer, Fairfield Warde Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bridgeport Post'ta muhabir olarak çalıştı. Bir süre sonra New York'a, şarkıcı Shelley Ackerman'ın yanına taşındı ve Pips, The Improv ve Catch a Rising Star'da stand-up komedyeni olarak çalışmaya başladı. Ardından The Groove Tube kült filminin temelini oluşturan Channel One komedi grubuna katıldı. Birçok sinema filmi ve televizyon programında yer aldı. 

RİCHARD BELZER, NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Richard Belzer, belirlenemeyen dolaşım ve solunum sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

YER ALDIĞI FİLMLER

1974 The Groove Tube 

1980 Fame 

1982 Café Flesh 

1982 Author! Author! 

1982 Night Shift 

1983 Scarface 

1983  Likely Stories, Vol. 3 

1986 America 

1986 Charlie Barnett's Terms of Enrollment 

1987 Flicks 

1988 The Wrong Guys 

1988  Freeway 

1989 The Big Picture 

1989  Fletch Lives 

1990 The Bonfire of the Vanities 

1991 The Flash II: Revenge of the Trickster 

1991  Missing Pieces 

1991  Off and Running 

1992 Flash III: Deadly Nightshade 

1993 Mad Dog and Glory 

1993 Dangerous Game 

1994 North 

1994 The Puppet Masters 

1995 Not of this Earth 

1996 Girl 6 

1996 A Very Brady Sequel 

1996 Get on the Bus 

1998 The Bar Channel 

1998 Species II 

1999 Jump 

2006 Copy That 

2007 BelzerVizion 

2009 Polish Bar 

2010 Santorini Blue 

2016 The Comedian 

2017 Gilbert

 

 


Richard Belzer Aktör oyuncu

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