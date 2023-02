Richard Belzer kimdir? Richard Belzer neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 13:06

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 13:07

ABD'nin NBC televizyon kanalında 22 yıldır devam eden Law & Order dizisinin oyuncusu ve komedyen Richard Belzer, 71 yaşında Fransa'daki evinde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini arkadaşları duyurdu. Richard Belzer'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

RİCHARD BELZER KİMDİR?

Richard Belzer, 4 Ağustos 1944'te ABD'nin Connecticut Eyaletinde yer alan şehrinde doğdu. Belzer, Fairfield Warde Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bridgeport Post'ta muhabir olarak çalıştı. Bir süre sonra New York'a, şarkıcı Shelley Ackerman'ın yanına taşındı ve Pips, The Improv ve Catch a Rising Star'da stand-up komedyeni olarak çalışmaya başladı. Ardından The Groove Tube kült filminin temelini oluşturan Channel One komedi grubuna katıldı. Birçok sinema filmi ve televizyon programında yer aldı.

RİCHARD BELZER, NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Richard Belzer, belirlenemeyen dolaşım ve solunum sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

YER ALDIĞI FİLMLER

1974 The Groove Tube

1980 Fame

1982 Café Flesh

1982 Author! Author!

1982 Night Shift

1983 Scarface

1983 Likely Stories, Vol. 3

1986 America

1986 Charlie Barnett's Terms of Enrollment

1987 Flicks

1988 The Wrong Guys

1988 Freeway

1989 The Big Picture

1989 Fletch Lives

1990 The Bonfire of the Vanities

1991 The Flash II: Revenge of the Trickster

1991 Missing Pieces

1991 Off and Running

1992 Flash III: Deadly Nightshade

1993 Mad Dog and Glory

1993 Dangerous Game

1994 North

1994 The Puppet Masters

1995 Not of this Earth

1996 Girl 6

1996 A Very Brady Sequel

1996 Get on the Bus

1998 The Bar Channel

1998 Species II

1999 Jump

2006 Copy That

2007 BelzerVizion

2009 Polish Bar

2010 Santorini Blue

2016 The Comedian

2017 Gilbert