Gianluca Vialli kimdir? Gianluca Vialli neden hayatını kaybetti?

06 Ocak 2023 Cuma, 13:11

İtalyan futbolcu Gianluca Vialli, hayatını kaybetti.

GİANLUCA VİALLİ KİMDİR?



Gianluca Vialli 9 Temmuz 1964 yılında İtalya'da doğdu. Futbol kariyerine 1980 yılında İtalya'da Cremonese'de başladı. Vialli, 1992'de 12,5 milyon sterlinlik bir dünya rekoru karşılığında Juventus'a transfer oldu. Bu süre zarfında İtalya Kupası,Serie A, İtalya Süper Kupası , UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'nı kazandı .1996'da Vialli, Chelsea'ye katıldı ve sonraki sezon Chelsea menajeri oldu. 1998 yılında Chelsea'yle Kupa Galipleri Kupası'nı kazandığında aynı zamanda bunu başaran en genç teknik direktör oldu.

Yirmi yıllık profesyonel futbol nkariyeri boyunca 500'den fazla maçta toplam 286 gol kaydetti. Vialli İtalya için 59 maça çıktı ve 16 gol attı



ÖZEL YAŞAMI

2003 yılında Cathryn White-Cooper ile evlendi. Çiftin 2 kızı var.



GİANLUCA VİALLİ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Pankreas kanseriyle mücadele eden Gianluca Vialli, 6 Ocak 2023'te 58 yaşında öldü.