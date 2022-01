Ricky Gervais anlattı: After Life'ın final sahnesinde ne oldu?

21 Ocak 2022 Cuma, 10:56

Dünyaca ünlü komedyen ve oyuncu Ricky Gervais'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Netflix dizisi "After Life"ın 3. ve final sezonu Netflix'te izleyicilerle buluştu.

Fenomen dizi, önceki sezonlar gibi 6 bölümden oluşan final sezonu ile izleyicilerine veda etti.

Dizinin son sahnesi kafalarda soru işareti yaratırken dizinin senaristi, yönetmeni ve başrol oyuncusu İngiliz komedyen Ricky Gervais, herkesin merak ettiği sonla ilgili açıklamada bulundu. Aslında final sahnesi, çoğunluğunun düşündüğünün aksine hiç de mutsuz bitmiyor.

BirGün'ün ajandakolik.com'dan aktardığına göre, After Life 3. sezonuyla Ricky Gervais’in eşini kaybeden ve dizi boyunca yas tutan Tony Johnson olarak izleyici karşısına son çıkışı. Eşi Lisa’yı kaybettikten sonra hayata tutunmakta zorluk çeken Tony’yi ve çevresindeki birbirinden sıra dışı, tuhaf ve dertli karakterlerin hikayesinin anlatıldığı dizi, Gervais’in müthiş bir komedi oyuncusu ve yazarı olmasından ötürü bir tutam komediyle beslenirken aslında derin bir hüznü ve hayatı sorgulayan, sorgulatan yapısıyla dram türünde bir hikayeyi merkezine alıyor.

SON SAHNE KAFA KARIŞTIRDI

Her bölümü neredeyse 25 dakika süren ve altı bölümden oluşan her sezon, seyircinin büyük beğenisini kazandı. Öyle ki After Life’ı başa sarıp izleyen ya da dizi bitmesin diye ağırdan alan pek çok kişi var. Üçüncü sezonla final yapan dizinin son sahnesi ise izleyicinin kafasının karışmasına neden oldu. Gözyaşlarını tutamayan bazı seyirciler, Gervais’in son sahnelerinin yasını tutarken, bazılarının da sonun gerçekte ne anlama geldiğini merak ederek özellikle ilk sezonda sürekli intihar etmeyi düşünen Tony’nin kendi canını alıp almadığı konusunda kafası karıştı.

After Life 3. sezonun sonu, bu “kara komedi” tamamen sona ermeden önce bu tuhaf kasaba halkını son bir koşuşturma için bir araya getiren büyük bir topluluk etkinliği olan Tambury Fuarı’nda geçiyor. Bir şekilde herkesin hayatının tatlıya bağlandığını gördüğümüz sahnelerin ardından Tony, Lisa’nın anılarına gülümseyerek yine eşinin hayaletiyle fuarı onunla el ele terk ediyor. Önce görüntüdeki Lisa, çok geçmeden Brandy (köpekleri) ve en son Tony manzaradan kayboluyor. Böylece Tony’yi neyin beklediğine karar vermek izleyicilere bırakılıyor.

BU SAHNE “TONY ÖLDÜ” ANLAMINA MI GELİYOR?

Tony ve Brandy’nin görünüşte hayaletlere dönüştüğünü gösteren belirsiz final, bazı hayranların 3. sezonun sonunda Tony’nin kaderini sorgulamasına ve bunun kendi canını almaya karar verdiği anlamına gelip gelmediğini merak etmesine neden oldu. Ancak RadioTimes.com’a konuşan Gervais, After Life’ın son sahnesinin ardındaki gerçek anlamın daha az karanlık olduğunu ve umut hakkında canlandırıcı bir mesaj sunduğunu açıkladı.

"BENCE BU UMUTLUVE GERÇEK BİR SON"

Gervais, şunları söyledi:

"Bence bu iyi bir son, bence umutlu bir son ve bence bu gerçek bir son. Ve sadece, işte buydu diyor. Sıradaki ne? Çünkü tüm gösteri tamamen bitişler ve başlangıçlarla ilgili. Tamamen rastgele bir araya getirilen insanlarla ilgili. Doğduğunuz yeri seçemezsiniz. Hangi beyne sahip olduğunuzu seçemezsin. Gerçekten kim olduğunuzu veya kime rastlayacağınızı seçemezsiniz. Bizler sadece rüzgarda süzülen ruhlarız. Konusu bu."

"Umarım sen de sana uyan biriyle karşılaşırsın. Tony’ninki mükemmeldi. Ve buna tekrar sahip olamayacağını biliyor ve ben bundan memnunum. Büyük soruyu soruyor: Her şeyini kaybedersen, hayat hâlâ yaşamaya değer mi? Ve cevabım evet. Yapacak bir şeyin varsa, ayağa kalkman gereken bir şey varsa, devam et, çünkü zaten fazla vaktin yok."