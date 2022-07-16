Ricky Martin yeğenini taciz etmekle suçlanıyor: 50 yıl hapis yatabilir

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:42

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin hakkındaki iddialar şaşkınlık yarattı. Ünlü şarkıcının, yeğeniyle cinsel ilişkiye girdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Martin’in avukatı cuma günü yaptığı açıklamada, Ricky Martin’in yeğeniyle herhangi bir cinsel veya romantik ilişkisi olmadığını söyledi.

Martin’in avukatı Marty Singer Deadline’a verdiği demeçte, “Maalesef bu iddiayı ortaya atan kişi derin zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Ricky Martin, elbette, yeğeniyle hiçbir zaman cinsel veya romantik bir ilişkiye girmedi. Bu iddia hem doğru değil, hem de iğrenç. Hepimiz bu adamın acilen ihtiyaç duyduğu yardımı almasını umuyoruz. Ama hepsinden önemlisi, bu korkunç davanın düşmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.

50 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Porto Rikolu şarkıcı geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki yeğeninin iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Martin’in yeğeni ile yedi ay süren bir ilişkisi olduğu ve bu süre içerisinde şiddet uyguladığı belirtildi. İddialarla ilgili olarak Porto Riko’da 21 Temmuz’da bir duruşma ayarlandı. Martin, aile içi taciz ile suçlu bulunursa yaklaşık 50 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

ESKİ MENAJERİYLE DE MAHKEMELİK

Martin’e, eski menajeri Rebecca Drucker tarafından 3 milyon dolarlık dava açılmasından sonra iddiaların ortaya çıkması ise dikkat çekti. Drucker, ödeme almadığını ileri sürerek açtığı dava ile ilgili konuşurken; Martin’i Eylül 2020’de kariyerini sonlandırabilecek iddialardan kurtardığını söylemişti.

Martin’in adı skandallara karışırken projelerden çekilip çekilmeyeceği de merak konusu oldu. Apple TV+, Martin’in Carol Burnett, Kristen Wiig, Josh Lucas, Allison Janney ve Leslie Bibb gibi isimlerle birlikte rol aldığı yaklaşmakta olan komedi dizisi Mrs American Pie’daki varlığı hakkında sessizliğini koruyor. Ancak Martin’in bugün Los Angeles’ta dizinin çekimlerine katıldığı bildirildi.