Rihanna ile ASAP Rocky çiftinden mutlu aile pozları... Çocuklarının 1. yaşını kutladılar

Yayınlanma: 02.08.2024 - 13:15

Güncelleme: 02.08.2024 - 13:15

Müzik dünyasının ünlü çifti Rihanna ve ASAP Rocky, küçük oğulları Riot Rose Mayers'in ilk doğum gününü kutladı. 35 yaşındaki rap yıldızı ASAP Rocky, özel gününde küçük çocuğunun son halini gösteren sosyal medya paylaşımları yaptı.

Fotoğraf ve videolarda 2 yaşındaki oğlu RZA da yer aldı. ASAP Rocky'nin yaklaşık 1 milyon takipçili hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolara beğeni yağdı. Beğenenler arasında ilk çocuğuna hamile olan Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber da yer aldı.

Kozmetik girişimini tanıtmak için Instagram'ı sık kullanan 36 yaşındaki Rihanna ise oğlunun birinci yaş günüyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı. Yaklaşık 10 yıllık arkadaşlığın ardından Rihanna ve ASAP Rocky, 2020'de sevgili oldu. Ocak 2022'de Rihanna ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Dört ay sonra, Mayıs 2022'de, ilk oğlu RZA'yı doğurdu.

Rihanna, verdiği röportajda ilk kez anne olmanın 'efsanevi' olduğunu söyledi ve çocuğunun, dünyasını nasıl değiştirdiğini anlattı.

Barbadoslu şarkıcı, "Her şey o. Gerçekten daha önceki hayatınızı hatırlamıyorsunuz, bu şimdiye kadarki en çılgınca şey" dedi.

Kısa bir süre sonra Rihanna, Super Bowl devre arası şovunda ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. Rihanna, altı ay sonra Ağustos 2023'te Riot Rose'u dünyaya getirdi.