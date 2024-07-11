Hintli milyarderin aylar süren düğünü: Rihanna'dan Justin Bieber'a ünlüler geçidi

Yayınlanma: 11.07.2024 - 20:45

Güncelleme: 11.07.2024 - 20:45

"Kime göre, neye göre fazla?"

Hindistan'da birçok kişi Asya'nın en zenginin iş insanının, en küçük oğlu için yaptığı aylar süren düğünün maliyetiyle ilgili bu soruyu soruyor.

Reliance Industries adlı holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani; ilaç devi Encore'un sahipleri olan Viren ve Shaila Merchant çiftinin kızı Radhika Merchant ile evleniyor. Düğünlerinin bu hafta sona ermesi bekleniyor.

Asıl düğün töreni öncesinde dört ay süren müsrif kutlamalar yapıldı. Gösterişli giysiler, çarpıcı mücevherler, peri masallarını andıran dekorlar ve nadir perofmanslar dünyanın gözünü bu düğüne çevrildi.

Hindistan gösterişli düğünlerle tanınsa da, düğün halkın gözünde büyüleyici olduğu kadar öfkeye de neden oldu.

Çok sayıda kişi, on milyonlarca insanın yoksulluk sınırının altında yaşadığı ve gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu bir ülkede sergilenen zenginliği ve servetin büyüklüğünü eleştirdi.

Getty Images Ana düğün töreni Mumbai'deki aile malikanesinde yapılacak.

EPA Ebeveynler Neeta ve Mukesh Ambani kutlamaları unutulmaz kılmak için her oylu deniyorlar.

Ambaniler petrolden telekomünikasyona, petrokimyasallardan teknoloji ve hızlı modaya genişleyen iş kollarıyla Hindistan'ın her yerindeler. Hayatları kamuoyunda yoğun ilgiyle takip ediliyor.

Mukesh Ambani'nin kişisel servetinin 115 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 29 yaşındaki küçük oğlu Anant, Reliance Industries'ın yönetim kurulu üyesi.

Ambanilerin bir diğer Hintli iş adamı Gautam Adani ile birlikte Başbakan Narendra Modi ile yakın ilişkileri olduğu belirtiliyor ve muhalefet partileri bu isimlere kayırmacılık yapıldığını savunuyor. Gerek iş adamları gerek hükümet bu suçlamaları reddediyor.

Ambani'nin ailesinin devasa serveti ve nüfuzu Hindistan sınırları içinde iyi bilinse de, dünya geneli için bu geçerli değildi.

Ta ki Mart ayında Ambani, oğlu için üç günlük bir düğün arifesi partisi düzenleyene kadar.

Reuters Janhvi Kapoor, gibi Bollywood'un en büyük yıldızlarından bazıları düğün öncesi kutlamalara katıldı.

Kutlamalar ailenin memleketi olan, batıdaki Gujarat eyaleninin Jamganar kentinde düzenlendi. Burası dünyanın en büyük petrol rafinerisine de ev sahipliği yapıyor. Rafineri Ambani'ye ait.

Etkinliklere 1200'e yakın kişi katıldı. Davetliler arasında Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates vardı.

Parti sadece etkinlik için yapılmış bir kış bahçesindeki akşam yemeğiyle başladı. Çarpıcı yapının, gelinin New York'ta üniversite öğrencisiyken çok sevdiği Brooklyn Botanik Bahçesi'nde yer alan kristal Viktorya tarzı bir bina olan Palm House'a benzediği bildiriliyor.

Şöleni Rihanna'nın performansı izledi. İnternette viral hale gelen videolar ailenin ünlü pop yıldızıyla sahnede eğlendiğini gösteriyor. İnsanlar onları tanımıyorlarsa bile bu videolardan sonra radarlarına girmiş olma olasılıkları yüksek.

Reuters Rihanna'nın sahnede aileyle videoları internette viral oldu.

Bütün tören boyunca onlarca usta şef, lüks çadırlarda, kişisel makyöz ve stilistlerin hizmetiyle ağırlanan misafirlere, dünya mutfağından 2 binden fazla yemek servis etti.

Etkinlikler için 10 sayfalık bir kıyafet zorunluluğu rehberi dağıtıldı. Bunlar aileye ait bir hayvan barınağını ziyaret için "orman ateşi" temalı ve ardından görkemli malikanelerinin geniş arazisinde Moulin Rouge temalı bir "ev partisi" kutlamaları için konukları nasıl giyinmeleri konusunda yönlendiriyordu.

Müstakbel gelin, biri 20.000 Swarovski kristaliyle süslenmiş, diğeri yapımının 5.700 saat sürdüğü söylenen iki lehnga (uzun ipek gelinlik) ve oyuncu Blake Lively'nın 2022 Met Gala'da giydiği Versace elbisesinin pembe versiyonu da dahil olmak üzere özel olarak hazırlanmış bir dizi kıyafet giyindi.

Damatsa çoğunlukla Dolce & Gabbana'dan giyindi ve yaklaşık 1,5 milyon dolarlık Richard Mille kol saati taktı. Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'in saate şaşkın bakışlarını gösteren görseller Hindistan'da viral oldu.

Reuters Akash Ambani ve Anant Ambani, Akash'ın karısı Shloka Mehta Ambani ve müstakbel gelin Radhika Merchant ile birlikte

Hindistan hükümetinin bir gecede kentin küçük havalimanını uluslararası uçuşlara uygun hale getirmesi, buraya yeni çalışanlar alması; askeri ve hava kuvvetleri personelini ailenin hizmetine vermesinin ardından düğün tepki de gördü.

Üç gün süren eğlencenin konfeti yağmuru, havai fişekler ve ışık gösterisiyle sona eren son gecesi, bundan sonra olacakların habercisiydi.

Haziran ayında çift ve misafirleri, düğün öncesi kutlamaları yurt dışına taşıdı. En ünlü Bollywood yıldızlarının da yer aldığı konuklarıyla aile, İtalya'daki Tiren Denizi'nin muhteşem masmavi kıyı şeridi boyunca Fransız Akdeniz'ine doğru lüks bir yolculuğa çıktı.

Yerel halkın şikayetlerine yol açtığı söylenen, gece geç saat eğlenceleri için Roma, Portofino, Cenova ve Cannes'da durdular.

Bu kez kutlamalarda 90'ların gözdesi The Backstreet Boys, şarkıcı Katy Perry ve İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin performansları yer aldı.

Bu haftaysa, ailenin Mumbai'deki kendi malikanesinde Justin Bieber'ın performansının da olduğu yeni kutlamalar başladı.

Gelin ve arkadaşlarının sahnenin kenarında Bieber ile şarkı söylediği video 38 milyon kez izlendi.

Reuters Gelin ve damat kutlamalar sırasında ara ara birlikte poz verdiler.

Kutlamaların ölçeği ailenin maddi gücünün hemen her şeye yettiği mesajını veriyor. Buna ek olarak ünlü şarkıcı Adele'in bu haftasonu düzenlenecek asıl düğün töreninde sahneye çıkacağı söyleniyor. Aile bu söylentiyle ilgili sessiz.

Hindistan için görkemli düğünler yeni bir konsept değil: ABD'den sonra dünyada düğün törenlerine en çok para harcayan ikinci ülke.

Uzmanlar son yıllarda düğünlerin aşırılığa kaçarak, statü göstergesi yarışıyla gerçeküstü hale geldiğini söylüyor.

2016 yılında ülkedeki bir düğün 74 milyon dolara mal olmuştu.

Ambani'nin diğer çocukları da düğün öncesi kutlamalarıyla ses getirmişlerdi. 2018'de Isha Ambani'nin düğün arifesindeki kutlamalara Hillary Clinton ve John Kerry katılmış, kutlamalar sırasında Beyoncé sahne almıştı.

Akash Ambani'nin bir yıl sonraki düğün arifesi kutlamalarındaysa Coldplay grubu çalmıştı.

Reuters Bollywood'un sevilen ismi Shah Rukh Khan kutlamalara katıldı.

Organizasyon şirketi sahibi Ashwini Arya, ölçek olarak bu düğünün diğer tüm düğünlerin anası olduğunu söylüyor.

"Lojistik, teknoloji, tasarım ve ihtişam açısından endüstrisinin kutsal kitabı niteliğinde" diyor.

"En az iki yıllık hazırlıklardan, çok sayıda keşif gezisinden, çeşitli ülkelerden alınan onay ve izinlerden ve ayrıca dünyanın en büyük şahsiyetlerinden bazıları için güvenlik ve ulaşım düzenleme lojistiğinden bahsediyorsunuz" diye ekliyor.

EPA Aile, kutlamalar sırasında maddi imkanı olmayanlar için toplu nikah töreni düzenledi.

Ambaniler düğünün maliyetini açıklamadı anca Arya bugüne kadar 132 ila 156 milyon dolar civarında olduğunu tahmin ediyor.

Rihanna'ya 7 milyon dolar ödeme yapıldığı söyleniyor.

Düğünün Hindistan'ın düğün sektörü için bir pazarlama fırsatı sunduğu da düşünülüyor.

Reuters Düğün Mumbai'de öfke ve bıkkınlığa neden oldu.

Reuters Bollywood ünlüleri için düğün harika bir sahne sunuyor.

Moda tasarımcısı Anand Bhushan, bunun tasarımcılar için Hindistan'ın modacılık, sanatılık ve zanaatkarlığının daha rafine yanlarını sergilemeleri için mükemmel bir fırsat olduğunu söylüyor.

Bununla birlikte, ünlülerin etkinlik başına beş-altı kıyafet değiştirmesinin bazen "biraz yorucu" olabileceğini de itiraf ediyor.

Tharwani, düğünün "geleneği, modernliği ve eşsiz konukseverlik standartlarını birleştiren" çok etkinlikli, çok mekanlı kutlamlar için örnek teşkil ettiğini söylüyor.