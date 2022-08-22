Rip'e dikkat! Akıntıya kapılırsanız bunları yapın
Sahillerde boğulma ve deniz kazalarına karşı görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) 15 hazirandan bu yana 166 vakaya müdahalede bulundu. Vatandaşların akıntıya kapılması durumunda ne yapılması gerektiğini anlatan ekipler, "Akıntı sizi dibe çekmez, sahilden açığa doğru sürükler. Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın, akıntıyı yenemezsiniz. Akıntının sizi götürmesine bir süre izin verin. Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulun" dedi.
Rip ya da çeken akıntı adı verilen su hareketleri, her yıl yüzlerce insanın boğularak hayatını kaybetmesine neden oluyor. Türkiye’de özellikle Karadeniz sahillerinde görülen sinsi tehlike ‘çeken akıntı’ deniz dip yapısının topuk-dalyan-topuk (kum tepeciği-yarık-kum tepeciği) şeklinde olduğu bölgelerde görülüyor.
Rüzgârlı havalarda topuklarda (kum tepesi) kırılan dalgaların dalyan (çukurluk) bölgelerinden geriye doğru hareketi sonucu oluşan bu akıntılar, dünya şampiyonu bir yüzücünün dahi karşı koyamayacağı kadar güçlü oluyor.
Ayrıca Çeken akıntısı da tehlikeli olmakla birlikte tüm Karadeniz sahillerinde görülebilir akıntı türüdür. Rüzgârlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülüyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri çeken akıntıya kapılmanız halinde öncelikle sakin olunmasını tavsiye ediyor.
Yetkililer, "Akıntı sizi dibe çekmez, sahilden açığa doğru sürükler. Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın, akıntıyı yenemezsiniz. Akıntının sizi götürmesine bir süre izin verin. Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulun. Her zaman su üzerinde kalmaya çalışın ve elinizi kaldırarak yardım isteyin" açıklamasında bulundu.
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