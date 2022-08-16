Metin Çulhanoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti? Metin Çulhanoğlu kaç yaşında? Metin Çulhanoğlu kitapları...

16 Ağustos 2022 Salı, 13:33

Gelenek Dergisi, Sosyalist Türkiye Partisi ve Sosyalist İktidar Partisi'nin kurucularından olan, son olarak Türkiye İşçi Partisi'nde yöneticilik görevinde bulunan sosyalist, yazar Metin Çulhaoğlu yaşamını yitirdi. İşte, Çulhaoğlu'nun yaşamına dair önemli noktalar...



METİN ÇULHANOĞLU KİMDİR, NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?



Metin Çulhaoğlu, 1947 yılında Balıkesir'de doğmuştur. Çulhaoğlu, 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

1968-1969 yıllarında ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 1975’ten sonra ikinci Türkiye İşçi Partisi’nde görev aldı. 1975–1978 yılları arasında haftalık Yürüyüş dergisinde sırasıyla yazar, yazı işleri müdürü ve başyazar olarak görevler aldı. Türkiye İşçi Partisi 2. Kongresi'nde Yalçın Küçük, İlhan Akalın ve Mesut Odman (Odabaşı) gibi isimlerle birlikte ihraç edildi. İhraç edilen çevre Eylül 1979'da Sosyalist İktidar dergisini çıkarmaya başladı. Aylık olarak yayınlanan dergi toplam 11 sayı çıktı. Çulhaoğlu, bu derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Derginin yayın hayatına 12 Eylül 1980 darbesiyle son verildi. Çulhaoğlu 1983–1986 yılları arasında cezaevinde kaldı.

SOSYALİZME ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Metin Çulhaoğlu, 1986 yılında Gelenek dergisi kolektifinin kuruluşunda yer aldı. Bu hareket daha sonra partileşerek Sosyalist Türkiye Partisi'ni kurmuştur. Çulhaoğlu 1993 yılında partiden ayrıldı ve bir grup yazarla birlikte Sosyalist Politika dergisini çıkarmaya başladı.

Sırasıyla Birleşik Sosyalist Parti ve Özgürlük ve Demokrasi Partisi’nin kuruluşlarında yer aldı. 2001 yılında Sosyalist Politika grubuyla birlikte ÖDP'den ayrılarak, Gelenek hareketi ile yollarını yeniden birleştirdi ve Türkiye Komünist Partisi'ne katıldı. O tarihten itibaren, partinin Merkez Komitesi'nde görev aldı. BirGün ve soL gibi günlük gazetelerde köşe yazıları yazdı. 16 Ağustos 2014 tarihinden itibaren İleri Haber Portalı'nda, salı ve cumartesi günleri yazıları yayınlanmaktadır.

TİP'E DÖNÜŞÜ

Çulhaoğlu, Türkiye Komünist Partisi'nde 2014 yılı Nisan ayında başlayan ayrışmanın ardından 12. Kongre'nin yanında yer alan Erkan Baş ve Kurtuluş Kılçer ile birlikte Halkın Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Erkan Baş, Barış Atay, Tuncay Çelen, Metin Çulhaoğlu'nun da aralarında olduğu geçmiş TİP ve geçmiş TKP üyesi, çeşitli kitle örgütü ve sendika temsilcisi, işçi, öğrenci ve akademisyenlerin bulunduğu 146 kişi imzasının olduğu çağrı metniyle 7 Kasım 2017'den bugüne Türkiye İşçi Partisi'de merkez komitesinde görev yapıyordu.

METİN ÇULHAOĞLU ÖLÜM NEDENİ

74 yaşındaki Çulhaoğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Çulhaoğlu'nun ölümü üzerine Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Ülkemizde Marksizme birbirinden değerli katkılar sunan, ömrünü devrim ve sosyalizm mücadelesine adamış, hareketimizin fikri öncüsü Metin Çulhaoğlu yoldaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türkiye sosyalist hareketinin ve işçi sınıfının başı sağolsun. Sözümüz devrim olacak!"

METİN ÇULHAOĞLU KİTAPLARI