Rize 3. sürgün hasadı için hazır: Kota 750 kilograma çıktı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 12:25

Güncelleme: 21.08.2024 - 12:25

Rizeli çay üreticileri yoğunlukla sahil kesimleri olmak üzere çay hasadının 3. sürgün dönemi için çay bahçelerine girdi. 15 Ağustos tarihi itibariyle ÇAYKUR 3. sürgün alımlarına resmen başlamıştı. Hasat için olgunlaşan çayları toplamaya başlayan vatandaşlar çaylarını keserek satımını gerçekleştiriyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Rize ziyaretinde kotayı 750 kilogram olarak açıklaması da vatandaşları yeni sürgün için mutlu etti. ÇAYKUR 2024 yılı 1. sürgün döneminde 213 bin ton çay alımı gerçekleştirirken 2. sürgün döneminde ise 279 bin 950 ton çay alımı yapıldı. ÇAYKUR bu yıl ilk 2 sürgünde 2022 ve 2023 yıllarının ilk iki sürgününde aldığı çaydan daha fazla çay alımı yaptı.

Kotanın 750 kilograma çıkmasından ötürü mutlu olduklarını ve 3. sürgün döneminde çayın durumunun güzel olduğunu söyleyen Mahmut Kurtuluş, “Çay çok güzel. Maşallahı var. Devletimizden Allah razı olsun. Kotayı da 750 kilograma çıkardı. İnşallah özel sektöre bizi muhtaç etmez” ifadelerini kullandı.