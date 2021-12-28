Robert Pattinson başrolde: 'The Batman'den yeni fragman yayınlandı

28 Aralık 2021 Salı, 11:44

Robert Pattinson ve Zoe Kravitz, Batman için 'yarasa ve kedi'nin yer aldığı yeni bir fragmanda adalet arayışı için bir araya geldi. Yeni fragman iki dakikadan uzun ve Caped Crusader'ın birçok yeni görüntüsünü içeriyor. Pattinson'ın Batman'i ve Kravitz'in Catwoman'ı arasındaki ilişkiye odaklanan fragmanda bolca aksiyon sahnesi görülüyor.

"Yarasa ve Kedi" başlıklı fragman, The Riddler'ın Kara Şövalye ve Gotham'ın tamamı için planına daha yakından bakıyor. İkili, Wayne ailesine takıntılı bir seri katil olan kötü niyetli Riddler'a (Paul Dano) karşı ittifak kuracak. Ancak Gotham Şehri'ni en kötü sakinlerinden birinden kurtarmak için önce Batman ve Catwoman arasındaki güvenin artması gerekecek.

Peter Craighe ile birlikte yazdığı bir senaryodan Matt Reeves tarafından yönetilen film, 4 Mart 2022'de sinemalarda gösterime girecek. Ayrıca The Batman'in vizyona girmesini dört gözle bekleyenler, filmi sinemalara girdikten sonra evde izlemek için uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar. WarnerMedia CEO'su Jason Kilar, The Batman'in 19 Nisan 2022'de tüm aboneler için HBO Max'e yükleneceğini bir kez daha doğruladı.

Yapımcılığını Reeves ve Dylan Clark'ın üstlendiği filmin baş yapımcılığını Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada ve Chantal Nong Vo üstleniyor.