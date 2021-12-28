Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı filmle ilgili yeni gelişme
Aras Bulut İynemli’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitlerin anlatılacağı bir sinema projesinde geçen aylarda açıklanmıştı. Son olarak Lanistar Medya'nın çekeceği Mehmet Ada Öztekin'in Atatürk filminin hangi platformda yayınlanacağı da belli oldu.
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, yönetmen Mehmet Ada Öztekin’le ikinci kez buluşacak ve bu yaz unutulmaz bir Atatürk filmine imza atacak.
İynemli, uzun zamandır Atatürk'ü canlandırmanın sorumluluğuyla rol için çok ciddi bir hazırlık yapıyor.
YAYINLANACAĞI PLATFORM BELLİ OLDU
Son olarak, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan filmin Türkiye pazarına gibi girmeye hazırlanan Disney Plus adlı dijital platformda yayınlanacağı öğrenildi.
Oyuncu kadrosu için çalışmaların başladığı filmin çekimlerinin temmuz ayında başlaması planlanıyor.
2 YILDIR ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yaklaşık 2 yıldır araştırmaları gizlilikle yürütülen filmin yapımcılığını Lanistar Medya üstlenirken, yönetmen koltuğuna ise Mehmet Ada Öztekin oturacak. Atatürk’ü bugüne kadar Rutkay Aziz, Serdar Orçin, Alican Yücesoy, Yetkin Dikinciler, Halit Ergenç, Sinan Tuzcu, İlker Kızmaz gibi önemli oyuncular canlandırmıştı.
"BÜYÜK BİR ONUR VE GURUR"
İynemli, geçen aylarda proje ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
“Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum. Yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Atatürk’ü elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız.”
Ünlü oyuncu, “Rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?” sorusuna, “Belli bir süreci var. Bunları biraz daha zaman ilerledikten sonra açıklamayı tercih ediyorum” yanıtı vermişti.
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